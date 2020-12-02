كيفية التسجيل في صندوق الموارد البشرية 1442 والشروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة بعد التسجيل في صندوق الموارد البشرية “هدف” الذي يوفر برامج تدريبية مميزة، هناك فرصةٌ كبيرةٌ أمام المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، للحصول على وظائف مناسبة، هدفها تنمية الكفاءات من أجل زيادة توطين الوظائف في الشركات والمؤسسات الخاصة، وتمكين الشباب السعودي في المهن والوظائف المختلفة، وبالتالي الوصول إلى هدف عام استراتيجي تعود منافعه الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين والمجتمع، إذ يخدم هذا الصندوق أكثر من مليون مستفيد وباحث عن عمل.

كيفية التسجيل في صندوق الموارد البشرية

نوضح للشباب السعودي كيفية التسجيل في صندوق الموارد البشرية “هدف” للحصول على التدريب المهني وامتلاك الخبرات المهمة للتأهيل إلى سوق العمل، ويتم التسجيل في صندوق الموارد، من خلال إتباع الخطوات الآتية:

علينا في البداية، الدخول إلى موقع صندوق الموارد البشرية على الإنترنت. ثمّ ننقر على الأفراد أو المنشآت. يلي ذلك النقر على تسجيل دخول. ونوافق على الشروط والأحكام. كما يجب إرفاق السيرة الذاتية. في الخطوة التالية، نقوم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة. في النهاية، يمكن دخول صفحة الصندوق، والاستفادة من الخدمات.

شروط القبول في صندوق هدف

فيما حدّد صندوق “هدف” لتنمية القدرات البشرية في المملكة العربية السعودية، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين بالالتحاق بهذا الصندوق وذلك على النحو الآتي:

في البداية، يجب أن يكون المتقدم على رأس عمل.

كما يجب ألا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الإجتماعية.

من الشروط أيضًا، أنه لا يوجد أي تحفظ على دعم أي تخصص.

ومن الشروط أن يركز التدريب على الجانب النظري المعرفي والتطبيقي المهاري.

الانقطاع عن الوظيفة السابقة من 90 يومًا ووفقًا للتأمينات.

على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمبلغ الدعم.

أخيرًا يخدم الصندوق جميع المؤسسات والشركات في القطاع الخاص.

الاستفسار عن دعم صندوق هدف إلكترونيا

ومن الممكن الاستفسار عن دعم صندوق هدف بعد التسجيل في موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك عبر الخطوات الآتية: