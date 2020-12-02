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عمر شويل - جدة رابط التقديم لوظائف حرس الحدود بوزارة الداخلية 1442 هجري: أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة السعودية، عن طرح وظائف شاغرة للرجال فى عدة مناطق بالسعودية، ومن أجل التقديم بوظائف حرس الحدود لابد أن تتوافر فى المتقدم بعض الشروط لهذة الوظائف، وعلي من يري نفسة أنة تتوافر فية الشروط فعلية بالتقديم علي وظائف حرس الحدود، حيث أن المديرية العامة لحرس الحدود أتاحت التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية.

شروط القبول فى وظائف المديرية العامة لحرس الحدود 1442

وضعت المديرية العامة لحرس الحدود عدة شروط من أجل القبول فى هذة الوظائف وهي كالأتي:

أن يكون المتقدم للوظائف من جنسية سعودية من الأصل والمنشأ. أن يتراوح عمر المتقدم من عُمر 21 سنة الي 45 سنه بحد أقصي أن يكون المتقدم متزوج من إمرأة سعودية وليس امرأة أجنبية. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والإختبارات العملية. أن يكون المتقدم لدية المؤهل المطلوب والخبرة الكافية لشغل هذة الوظائف. أن يكون المتقدم حَسن السيرة والسلوك والأخلاق، وأن لا يكون قد حكم علية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المستندات المطلوبة لوظائف حرس الحدود 1442

توجد مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب إحضارُها أثناء عملية التقديم وهي كالأتي:

صورة من الهوية الوطنية. صورة من الهوية الشخصية الخاصة بوالد المتقدم للوظائف. صورة من الهوية الوطنية الخاصة بجد المتقدم. صورة من المؤهل العلمي مع أصل المؤهل العلمي. عدد 5 صورة شخصية ألوان مقاس 4×6 أن تكون الصورة حديثة التصوير وأن تكون مكشوفة الرأس. لابد أن تكون صور المستندات والوثائق بصورة واضحة بمقاس A4.

مسميات الوظائف المطلوبة فى حرس الحدود 1442

توضح الصور التالية مسميات الوظائف المطلوبة، وتوضح مكان الوظيفة والمؤهل العلمي المطلوب فى كل وظيفة:

كيفية التقديم علي وظائف حرس الحدود 1442

الدخول علي الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لحرس الحدود (المديرية العامة لحرس الحدود). تسجيل الدخول الي الموقع. التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها. إختيار الوظيفة التي ترغب التقديم عليها. وأخيراً النقر علي أيقونة حفظ الطلب.

موعد التقديم فى وظائف حرس الحدود 1442

يبدأ التقديم فى وظائف حرس الحدود بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 16/4/1442 حتي يوم الخميس الموافق 18/4/1442 .