نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4,000 كرتون من التمور في مأرب والضالع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي مأرب والضالع، منها 2,000 كرتون في مأرب استفاد منها 2,000 أسرة، و2,000 كرتون تمور في مديريتي الضالع وحجر بمحافظة الضالع ، استفاد منها 2,000 أسرة.

ويأتي توزيع هذه التمور في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.