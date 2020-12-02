نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موقع جرير في ديسمبر 2020 خصم على الأجهزة الإلكترونية والكاميرات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موقع جرير هي العروض الحصرية الخاصة بالموقع الإلكتروني لمكتبة جرير فقط، فقد يمكنك الحصول على عروض جرير ايفون 11 برو أو غيرها من أجهزة أبل، ويمكن الاستفادة منها من الفروع، ومن الموقع، ولكن تبقى هناك عروض مخصصة فقط للعرض الإلكتروني، والطلب من خلال الإنترنت، ومنها عروض مكتبة جرير شاشات ذكية أو ما قدمته للعرض الإلكتروني المكتبة من خصومات وتخفيضات على لاب توب هواوي جرير.

عروض موقع جرير

نبدأ بالشاشات الذكية في العروض الحصرية الخاصة بموقع مكتبة جرير الإلكتروني، فهناك خصم يصل إلى 32%، على شاشة تي سي ال بمقاس 85 بوصة، ودقة ألترا اتش دي، التليفزيون الذكي العالي الإمكانيات، والذي تبحث عنه الأسر، الآن متوفر بسعر 7499 ريال سعودي.

أما عروض ايليت بوك، فتقدم لك المكتبة عرض على شاشة اتش بي ايليت بوك 830 جي، فيمكن الحصول عليه بشاشة تصل إلى 13.3 بوصة، وإمكانيات تتناسب مع الألعاب الإلكترونية، وغيرها من البرامج التي تتطلب نظام تشغيل عالي، فقط بسعر 5899 ريال سعودي شامل للضريبة.

وعشاق الكاميرات، يمكن الحصول على كاميرا كانون الاحترافية، من موقع مكتبة جرير الإلكتروني، بسعر يصل إلى 12049 ريال سعودي شاملة الضريبة، ومتوفر أيضًا، كاميرا كانون أي ا واس ار كاميرا بلا مرآة، مميزة وبإمكانيات عالية، ودقة تصل إلى 30 ميجا بيكسل، فقط بسعر 11499 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية

وتجد في مكتبة جرير سواء في العروض الأسبوعية، أو خارج إطار العروض الأسبوعية أيضًا، مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الذكية، وأيضًا آلات وأجهزة كهربائية، تعتبر من أساسيات لوازم المنزل، ومنها:

عروض وخصومات على جوالات اوبو الذكية، مثل جوال أوبوا يه 31 بسعة تخزين مختلفة وبألوان متنوعة، فإن كنت تريد سعة 128 جيجا بايت، وهاتف يدعم الجيل الرابع، فاحصل عليه من مكتبة جرير الآن بسعر يصل إلى 699 ريال سعودي، أي بخصم يصل إلى 20%، ومتوفر أيضًا جوال هونر 10 لايت المميز، الذي يدعم الجيل الرابع، بسعر يصل إلى 599 ريال سعودي، ولا يفوتك أيضًا هونو 9 اكس برو المميز، والذي يصل سعره إلى 949 ريال سعودي، وخصومات هائلة على أجهزة اللاب توب الحديثة.