نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الاسبوعية حتى يوم 8 ديسمبر على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم ماركت بنده خصومات هائلة ومميزة على كافة السع الغذائية والمشروبات والأجهزة الكهربائية المختلفة والألعاب وغيره، وذلك في جميع فروع بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية،وهذه العروض مستمرة حتى يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر، حيث يبحث الكثير من الأشخاص على عروض بنده الإسبوعية لشراء كافة المستلزمات لكل منزل من سلع غذائية حتى أجهزة كهربائية، لذلك سنقدم عبر هذا المقال كتالوج عروض بنده الاسبوعية حتى يوم 8 ديسمبر.

عروض بنده الاسبوعية

من العروض المميزة التي تقدمها بنده وهايبر بنده السعودية على السلع الغذائية والألبان حليب طويل الأجل كامل وقليل الدسم المراعي الكرتونة بسعر “38. 95 ريال” وذلك بدلا من 44. 95 ريال، .حليب مجفف كامل الدسم المراعي 2.5 كيلو بسعر “44.95” ريال وذلك،وعروض على الزيوت مثل زيت دوار الشمس هالة 1.5 كيلو بسعر 9.50 ريال، كما أنها تقدم عروض على اللحوم والدواجن والهمبرجر مثل كفتة بقري أسترالي كيلو واحد بسعر 33.95 ريال، برجر بقري أسترالي كيلو واحد بسعر 36. 95 ريال، مكعبات بقري أسترالي قليل الشحم الكيلو الواحد بسعر 34.95 ريال بدلا، اسكالوب بقري أسترالي كيلو واحد بسعر 42.95 ريال، وعلى الأرز البسمتي أبو كأس 10 كيلو بسعر 56. 95 ريال، وبطاطس شيبسي ليز علبة واحدة بسعر 9.95 ريال، إليكم باقي عروض بنده الاسبوعية على جميع السلع والأجهزة الكهربائية.

علماً بأن هذه العروض متاحة حتى يوم الأربع القادم الموافق 8 ديسمبر، وذلك على جميع منتجات بنده وهايبر بنده والأجهزة الكهربائية المختلفة.