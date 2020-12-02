نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ساب السعودي أعلن عن مميزات التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك ساب أو المصرف السعودي البريطاني هذا يعد شركة مساهمة سعودية عملاقة، حيث أن تم تأسيس هذه الشركة في عام 1398 هجرياً، و 1978 ميلادياََ، ولذلك تم الإعلان عن نشاطها الفعلي يوم 26 رجب 1398 هجرياً، عندما تولى إدارة أنشطة وخدمات المصرف البريطاني للشرق الأوسط بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن مجموعة اتش اس بي سي العالمية قد تملك حوالي 40٪ وقد يملكون المستثمرون السعوديون بنسبة 60 ٪.

مميزات التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي :

قد يصل الحد الأقصى من مبلغ التمويل حوالي 1.500.00 ريال سعودي. سوف يتم سداد الأقساط علي فترات طويلة تصل إلى 5 سنوات متتالية في حالة صرف التمويل يلزم بموافقة مه أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية سوف يتم الحصول على التمويل فور التقديم خلال 3 ساعات. يجب الحصول على تأمين تكافلى للورثة في حالة العجز أو الوفاة. في حالة الحصول على تمويل آخر في حالة السداد 20٪ فقط في من التمويل الأول.

ويوجد العديد من المميزات للتمويل الشخصي من خلال بنك ساب السعودي بالمملكة العربية السعودية، يمكن للمستفيد أن يصل مبلغ التمويل يصل إلى 1.500.00 ريال سعودي وهذا للحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي من بنك ساب السعودي، ولذلك قد يكون فترة سداد الأقساط حوالي 5 سنوات، وهذا لكي يتم تسهيل الأمور على العميل في اختيار الأقساط المناسبة له، حيث أن لم يتم صرف التمويل إلا بموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة أيضاََ، وهذا لجميع الفئات النقدية التي يطلبها العملاء من البنك.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن للعميل أن يحصل على التمويل فور تقديم طلب التمويل خلال 3 ساعات، وهذا أمر ضروري لكي يتم التسهيل على العميل المستفيد، ويجب إتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتحويل مبالغ التمويل لجميع العملاء المستفيدين دون أي استثاء، ويمكن أيضا الحصول على تمويل آخر لكي في حالة سداد 20٪ من قيمة التمويل الأول وهذا يعد تسهيل على العملاء المستحقين.

ولذلك أعلن بنك ساب السعودي على توفير خدمة الاستعلام عبر الاتصال على رقم الهاتف الخاص لبنك ساب السعودي (920007222) وهذا الرقم يتم الاستفسار في اي وقت يشاء، ويمكن الاستفسار عن أي من الخدمات التي يقدمها بنك ساب السعودي، سواء تمويلات شخصية، أو الخدمات المصرفية التي تقدم من خلال بنك ساب السعودي.