نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوالات سامسونج جرير أحدث عروض جرير سامسونج نوت 10 ونوت 20 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوالات سامسونج جرير هي أحدث الجوالات الذكية في مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية، حيث أن عروض مكتبة جرير دشنت للعملاء المميزين والجدد عروض جوالات سامسونج في كافة فروع المكتبة، وخصوصًا جرير سامسونج نوت 10 وغيرها من الجوالات الذكية إصدار هذا العام، وأتاحت تقسيط جوالات جرير سامسونج للحصول عليها والسداد على مدار 24 شهر فقط.

جوالات سامسونج جرير

الجديد من سامسونج دائمًا مميز، ويجد شعبية ورواج كبير بين العملاء، وخصوصًا في مكتبة جرير التي توفر خصومات هائلة تصل إلى نصف السعر، فيمكن الحصول على العروض التالية لجوالات سامسونج من مكتبة جرير:

بلونه البرونزي الرائع والرائج في نفس الوقت، أو اللون الرمادي، يمكن الحصول على جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بمساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، بخصم حتى 22% في عروض مكتبة جرير الأسبوعية، أي بسعر 3999 ريال سعودي، ستوفر بعد الخصم 1150 ريال سعودي.

ويمكن من موقع جرير الإلكتروني استلام جوال سامسونج جالكسي اس 20 اف أي بمساحة التخزين 128 جيجا بايت، بألوان عصرية جميلة، وبخصم يصل إلى 20%، فيمكن الحصول على الهاتف باللون الكلودي، أو الرمادي، بسعر يصل إلى 2399 ريال سعودي، شاملة للضريبة، ستوفر 600 ريال سعودي، وستحصل على خصومات وهدايا قيمة بسعر 750 ريال سعودي.

عروض جوالات سامسونج جرير

وإن رغبت في الحصول على جوال سامسونج بإمكانيات أعلى من تلك الإمكانيات، فما زالت أمامك الفرصة، وذلك من خلال الحصول على سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا ولكن بسعة تخزين حتى 512 جيجا بايت، باللون البرونزي الجميل، والخلاب، وبسعر لا يزيد عن 4499 ريال سعودي، أي بخصم 18%، ستوفر ألف ريال في إطار تلك العروض.

عروض جرير سامسونج نوت 10

ومحبي اللون الأبيض في الجوالات، ومحبي اللون الأبيض أو الأزرق، توفر لكم الآن مكتبة جرير خصومات رائعة على تلك الألوان في جوالات سامسونج جرير وخصوصًا جالكسي نوت 10 بسعر يصل إلى 2599 ريال سعودي، وبخصم 41%، ويمكن الحصول عليه بمساحة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، أما الحصول على سامسونج جالكسي اس 10 بسعة التخزين 128 جيجا بايت، وباللون الأزرق، فسوف يكون السعر هنا 2299 ريال سعودي، بعد خصم يصل إلى 42%.