نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خروقات جوية إسرائيلية لسيادة الأجواء اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه "تم تسجيل خرقين جويين معاديين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني".

ولفت النظر إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".