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عمر شويل - جدة تتسق عروض تقسيط شانجان CS35 بلس تريند 2021 مع عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية من حيث مدة التقسيط وقيمة الدفعة المقدمة والمصاريف الإدارية لكن يبقى الاختلاف في معدل النسبة السنوية الذي يختلف بحسب البنوك التي توفر قرض السيارة في السعودية وكذلك بحسب الضمانات التي يقدمها العميل وأهمها الراتب.

مواصفات شانجان CS35 بلس تريند 2021

تأتي السيارة شانجان CS35 بلس تريند 2021 مع محرّك سعة 1.4 لتر من نوع V4 تيربو ، مزود كذلك بـ16 صماماً تنمح السيارة قوة حصانية قصوى تقدر بـقوة 156 حصانا وهذا المحرك قادر على توليد عزم دوران يصل إلى 260 نيوتن في المتر مع تقنية ايكو بوست التي توفر تقنية الحقن المباشر للوقود ليظل قلب السيارة ينبض دائمًا.

كما تأتي السيارة مع ناقل حركة اوتوماتيك والسيارة من نوع الدفع الأمامي وتأتي مع 3 أوضاع للقيادة وهي؛ نمط القيادة العادي، نمط القيادة الرياضي، نمط القيادة على الثلج أو الطرق الجليدية.



نظرة على شانجان CS35 بلس تريند 2021 من الداخل

بمجرد إلقاء نظرة أولية على شانجان CS35 بلس تريند 2021 من الداخل سوف تندهش من فخامة تنجيد المقاعد الجلد الطبيعي مع إمكانية تعديل حركة مقعد السائق وتعديل حركة مقعد الراكب الأمامي بشكل يدوي.

كما تأتي السيارة مزودة بتقنية تشغيل السيارة عن بعد وزر تشغيل المحرك مع فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني.

عوامل السلامة والأمان

لا شك أن عوامل السلامة والأمان هي أهم ما يجب أن نفكر فيه عند شراء سيارة جديدة بالتقسيط أو نقدًا لأنه لا تنازل بأي حال من الأحوال عن الأمان والحماية للركاب ومن هنا تأتي سيارة شانجان سي اس 35 بلس تريند بالعديد من وسائل الأمان التي يمكن وصفها بأنها أصبحت شائعة ومن بينها ما يلي:

وسائد هواء أمامية (SRS) .

كاميرا متعددة الزوايا للرؤية الخلفية.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD).

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).

سعر شانجان CS35 بلس تريند 2021

سعر شانجان CS35 بلس تريند 2021 في السعودية بدون الضريبة المضافة : 52 ألف ريال.

سعر شانجان CS35 بلس تريند 2021 شامل الضريبة المضافة في السعودية حوالي 60 ألف ريال.

عروض تقسيط شانجان CS35 بلس تريند 2021

يمكن الحصول على عروض تقسيط شانجان CS35 بلس تريند 2021 من خلال عدة طرق من بينها ما يلي:

يفضل أولا الرجوع إلى البنك الذي تتسلم راتبك عليه وتسأل عن تقسيط شانجان CS35 بلس تريند 2021 وفي هذه الحالة سوف تختصر العديد من الإجراءات. في حال كان البنك الخاص بك لا يتعامل مع الوكيل أو المعرض الذي ترغب في شراء السيارة منه ابحث عن بنوك أخر ى وقارن بين المزايا التي يقدمها كل منهم. يمكنك المفاضلة بين نوعين من التقسيط :