نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق التسجيل فى (حساب المواطن) لا يزال مستمرًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد حساب المواطن استمرار توقف التسجيل في البرنامج طبقًا للتعديلات المقررة على ضوابط المنحة.وقد أجاب البرنامج على استفسارات المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر بأن البرنامج كان يسمح بالتسجيل منذ بدايته في شهر 12-2017 إلى الدفعة التي حصلت على المنحة يوم 28-3-2020 من المنطبق عليهم شروط المنحة والذين درست أهليتهم بالفعل ما عدا إضافة التابعين للذين يستفيدون من البرنامج في الوقت الحالي.

ما هي ضوابط حساب المواطن

أصدر البرنامج في الآونة الأخيرة ضوابط جديدة كثيرة تضمنت الفرد المستقل منها، توقف التسجيل في البرنامج لمستفيدين جدد وتحديد الحد الأقصى للاستحقاق وعدم استقبال أي طلبات جديدة من الذين يرغبون في الحصول على المنحة عبر برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرفها في 28-3-2020.

كما ألزمت التعديلات الجديدة الأفراد المستقلين بأن يضيفوا ما يثبت استقلالية مسكنهم ومسكن كل شخص من أفراد أسرته بلغ عمره 18 عامًا أو يزيد من خلال رفع أحد المستندات الآتية (عقد إيجار موحد من منطقة إيجار، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحمد المعاهد أو الكليات العسكرية، صك ملكية السكن) وهو شرط أساسي لاستمرار الحصول على الدعم، كما أعطى البرنامج مهلة حتى العاشر من شهر يونيو الفائت للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة الإثباتات المطلوبة للاستمرار في الحصول على الدعم.

ومن ضمن تعديل الضوابط في حساب المواطن أن يكون الحد الأقصى للاستحقاق محددًا حتى يتسنى احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير شريطة ألا تجاوز مخصص المنحة في الدفعة 28-3-2020.

ما هى شروط الأهلية في حساب المواطن

شروط الأهلية أن يكون الراغب في الحصول على الدعم سعودي الجنسية ما عدا الابن أو الابنة المواطنة ولها زوج أو زوجة غير سعودية لكنهم يحملون بطاقة التنقل.

من الضروري إقامة الطالب للدعم إقامة دائمة وألا يترك السعودية لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال السنة الفائتة.

ألا يكون من أحد سكان دور الإيواء الحكومية أو أحد المساجين.

أن تتطابق بياناته المتقدم بها مع البيانات الموجودة في الجهات ذات الصلة

تستند معايير الاستحقاق على إجمالي دخل العائلة وعدد أفرادها وأعمار التابعين سواء كانوا أكبر أو أصغر من 18 سنة.

يذكر أن 87% من المستفيدين من المنحة التي يقدمها برنامج حساب المواطن حصلوا عليها وقد وصل متوسط دعم العائلة الواحدة 1042 ريال وقد وصل عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% في حين بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وقد وصل عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الاستحقاق ما يزيد عن 132 ألف مستفيد مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين؛ جاء ذلك في تصريحات سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج المواطن.

أما عن نسبة أرباب الأسر فقط بلغت 92% في حين أن نسبة ربات الأسر وصلت إلى 8% وقد وصلت نسبة الإناث المستقلات 34% ونسبة الذكور المستقلين 66% وقد حصل 86% من إجمالي المستحقين على الاستحقاق الكامل للدعم بينما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والحد الأدنى منه فقط.