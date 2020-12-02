نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش ودعم ساند لشهر ديسمبر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ ساعات قليلة عن صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقين ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، حيث تقدم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وده في وقت سابق باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجه خادم الحرمين بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، وأشار الاستاذ محمد الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

تحديث البيانات للأشخاص المتقاعدين:

أشارت المؤسسة العامة منذ مدة قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة تأكيد وتحديث بيانات الأشخاص المستفيدين، وأكدت المؤسسة على تحديث البيانات ليتمكن كل من الشخص المتقاعد من صرف الدعم دون أي مشاكل قد يتعرض لمواجهتها، ومن ضمن البيانات التي يجب الالتفات لها هي: (البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – البيانات الشخصية)، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة ثم اختيار أيقونة تحديث البيانات ثم إدخال البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على أيقونة تحديث، وذلك خلال الفترة المحددة لمدة التحديث.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

تضم المؤسسة عدداً من الأنشطة المختلفة التي يمكن التسجيل من خلالها حيث تشمل:

جهة علاج

منشأة

مشترك

علماً بأن لكلاً منهم خطوات تسجيل معينة حيث يقوم الشخص بالدخول من خلال الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم اختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني تظهر الفئة التي يجب اختيارها على حد سواء منشأة أو مشترك أو جهة علاج، علماً بأن الاستعلام عن خدمته برقم الهوية والدخول على الرابط الرسمي لها، وبمجرد إيداع المبلغ المستحق في الحساب البنكي يتم إعلام المستفيد من خلال رسالة عبر الهاتف.