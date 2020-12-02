نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاهلي تداول تحديث البيانات | الاشتراك في خدمة الأهلي تداول عبر الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات آمنة تمامًا تقدمها شركة الأهلي كابيتال لجميع العملاء في السعودية، وهو ما يُفسر الإقبال الكبير على الاشتراك في خدمة الاهلي تداول التي تدعم المشتركين بأدوات التداول عبر منصة سهلة التحكم وأدوات تحليل ذكية، تمكن العميل من البيع والشراء بخيارات متاحة عديدة، وكذلك إمكانية التداول بعدة محافظ فرعية بهوية واحدة، ومشاهدة تفاصيل الأسعار الخاصة بالأسهم، وملخص وتفاصيل المحفظة، وكذلك العمليات التي يجري تنفيذها، ثم الإطلاع على رصيد الحساب، وإمكانية عمل قوائم خاصة للأسهم المفضلة، ومشاهدة ملخص عن حركة كل سهم، ومعرفة آخر الأخبار عنه، وغيرها الكثير من الخدمات.

الاشتراك في خدمة الأهلي تداول عبر الإنترنت

ونوضح للقراء، عبر موقعنا، في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إمكانية الاشتراك في خدمة الأهلي تداول من خلال شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

في البداية، يجب الولوج إلى موقع الاهلي كابيتال تداول عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ ننقر على التسجيل، وبعد ذلك على استمرار، ونوافق أيضًا، على الاتفاقية، كما يجب النقر على “التالي”.

علينا بعد ذلك، إدخال رقم الهوية ورقم المحفظة وننقر على التالي.

هنا، ندخل رمز التأكيد، وننقر على موافق.

يلي ذلك، إدخال اسم المستخدم وكلمة السر “مرتين”.

كما يجب النقر على إكمال التسجيل، ليصل رمز تفعيل، ندخله وننقر موافق.

وفي الخطوة التالية، نسجل دخول وننقر تحميل، لنعرف تفاصيل الدخول.

نقوم بعد ذلك، بالدخول إلى الخدمة بتسجيل الاسم وكلمة السر، إذ تصل رسالة تفعيل.

أخيرًا، ننقر موافق، لنستطيع الدخول إلى الشاشة الخاصة بالخدمة.

التسجيل في خدمة Tadawul الاهلي عبر الجوال

كما يمكننا التسجيل في خدمة Tadawul الاهلي عبر الجوال خاصية الرد الآلي التابعة للبنك، للتداول بعد ذلك بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

في البداية، نفتح الجوال، ونتصل على رقم الهاتف المصرفي التابع للبنك، وهو 920000232. ثم بعد ذلك، نختار اللغة التي نرغب في التواصل بها مع خدمة العملاء. يلي ذلك، إدخال الرقم الشخصي. كما يجب إدخال الرقم السري لهاتف الأهلي المصرفي. وبعد ذلك نختار الأسهم المحلية. أخيرًا نتبع التعليمات، حتى النهاية، ليجري تأكيد الاشتراك بنجاح في الخدمة التي نريدها.

الاهلي تداول تحديث البيانات

يمكن تحديث البيانات في الأهلي تداول من خلال الخطوات التالية:-