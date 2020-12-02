نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة ٣٧ لشهر ديسمبر من حساب المواطن وصدور نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتزايد مؤشرات البحث في مواقع التواصل الإجتماعي من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية حول معرفة موعد إيداع وصرف الدفعة ٣٧ لشهر ديسمبر ٢٠٢٠ من حساب المواطن، باعتباره وسيلة مساعدة مادية تقدمها المملكة لمواطنيها لمساعدتهم على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل لهم، خاصة بعد أن أعلن عبر موقعه الرسمي على تويتر اليوم بأنه تم صدور النتائج الأهلية للدورة السابعة والثلاثون والتي من المفترض أن يتم إيداعها خلال أيام .

موعد صرف الدفعة ٣٧ لشهر ديسمبر ٢٠٢٠ من حساب المواطن

ينتظر المستفيدين من حساب المواطن والمستوفي شروطهم موعد الصرف الشهري، الذي من المفترض أن يتم إيداعه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حيث يصادف هذا اليوم يوم الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ ومن حسن الحظ إنه لن يكون أجازة رسمية وهذا لن يعوق عملية الصرف والإيداع وفقاً لمن ينطبق عليهم الشروط ويستحقوا الصرف .

صدور النتائج الأهلية للدفعة ٣٧ لشهر ديسمبر

أعلن حساب المواطن عبر الموقع الرسمي له على تويتر إنه تم صدور النتائج الأهلية للدفعة ٣٧ ويمكن للمستفيدين من حساب المواطن الاستعلام للتحقق من أهليتهم واستحقاقهم الصرف لهذا الشهر، ونعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية بالتفصيل من خلال التعامل مع الموقع الإلكتروني لحساب المواطن .

خطوات الاستعلام عن نتيجة أهلية الدفعة ٣٧ لشهر ديسمبر

يمكنك الاستعلام عن أهليتك للصرف لشهر ديسمبر من خلال عدة خطوات:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن. قم بتسجيل الدخول وإدخال البيانات الخاصة بك (رقم السجل المدني). قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك ثم اضغط (بحث) . بعد ذلك سيتم عرض موعد إيداع الدفعة ٣٧ وكذلك نتيجة الأهلية .

شروط استحقاق الدعم من حساب المواطن لشهر ديسمبر

أولاً لابد أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية. ثانياً ألا يقل عمر المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن عن خمسة وثلاثون عاماً .

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن عن خمسة وثلاثون عاماً . ثالثاً يشترط أن يقيم المواطن بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم ومستمر.

يشترط أن يقيم المواطن بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم ومستمر. رابعاً يجب ألا يزيد الدخل عن ١٠ آلاف ريال سعودي.

يجب ألا يزيد الدخل عن ١٠ آلاف ريال سعودي. وأخيراً من الضروري ألا يكون الشخص الراغب في الحصول على دعم حساب المواطن مسجل بأي برنامج دعم آخر.