نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة مدى البلاد إنفينيت مميزات وشروط الحصول على فيزا البلاد مدى إنفينيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم فيزا البلاد مدى إنفينيت ذات المزايا والفوائد العديدة، من السهل الحصول على بطاقة ولكن ليس كل بطاقة ائتمانية مثل بطاقة مدى البلاد بشكل عام وخاصة فيزا البلاد مدى إنفينيت المميزة جدا، ويسعى بنك البلاد دائما إلى تحقيق الأفضل للمجتمع السعودي والمواطنين وتوفير احتياجات المواطن بأسهل السُبُل الممكنة، كما يستند بنك البلاد إلى رأس مال يصل إلى سبعة ونصف مليار ريال سعودي، مما يدعمه في تطوير منتجات تمويلية وادخارية متنوعة للعملاء، وفي تقريرنا اليوم سوف نتحدث عن أبرز مميزات بطاقة مدى البلاد إنفينيت وشروط الحصول عليها.

بطاقة البلاد مدى إنفينيت

هناك العديد من بطاقات مدى التي يقدمها بنك البلاد، ولكن كل بطاقة تتميز باختلافها عن البطاقة الأُخرى واستكمالا لما بدأنا فيه من عرض المزايا والشروط الخاصة ببطاقات مدى البلاد، ومنهم بطاقة مدى البلاد البلاتينية، وشروط الحصول على فيزا البلاد مدى الذهبية، وكذلك المزايا والعروض التي تقدمها بطاقة مدى البلاد الكلاسيكية للعملاء بالتفاصيل، أما اليوم فسوف نتناول أحد أهم بطاقات مدى البلاد الائتمانية وهي فيزا البلاد مدى إنفينيت.

مميزات بطاقة مدى انفينيت من بنك البلاد

هناك مجموعة من الامتيازات العامة التي يقدمها بنك البلاد لعملاءه من حاملي بطاقة مدى انفينيت ومن أهمها منح امتيازات خاصة في التسوق وعروض ومزايا خاصة في المقاهي والمطاعم.

تمنح بطاقة مدى البلاد انفينيت الضمان الكامل والممتد فترة خاصة بالإصلاح والتي تضمنها لعام كامل الكفالة الخاصة بالشركة المصنعة.

تتميز بمنح العملاء تأمين خاص بالسفر من أجلك أنت وعائلتك وتلك الفترة تصل إلى تسعون يوما، كما يمكنك الاستمتاع بالتأمين على سفرك حين دفع الثمن الخاص بالتذكرة عبر بطاقة مدى البلاد إنفينيت.

تُتيح بطاقة مدى البلاد انفينيت فرصة الدخول لأفضل المطارات العالمية، حيث تتيح أكثر من ألف صالة مطار حول العالم من أجلك أنت وشخص أخر تقوم باختياره، وذلك من خلال برنامج لانج كي التي تقدمه شركة فيزا العالمية.

تتميز البطاقة بتوفير الحماية الكاملة لكل من يحصل عليها من حيث الإحالة سواء كانت طبية أو قانونية بالإضافة بكل تأكيد إلى حماية المشتريات.

تمنح البطاقة لحامليها المساعدة في حالة الطوارئ والتي تشمل هذه الخدمة الحالات التالية: خدمة الإبلاغ عن فقدان أو سرقة البطاقة – استبدال البطاقة في حالة الطوارئ – المصروف النقدي في حالة الطوارئ – الإذن بالدفع في حالة الطوارئ.

تُضاف إلى تلك المزايا المزايا المشتركة بين جميع بطاقات مدى البلاد.

​ شروط الحصول على فيزا مدى انفينيت

اشترط بنك البلاد عدد من الشروط التي يجب معرفة العميل بها مسبقا قبل الموافقة على طلب الحصول على بطاقة مدى البلاد انفينيت وهي:

بخلاف المتعة الرائعة التي نلقاها جميعا عند المشاركة في التسوق والشراء عبر الإنترنت، ولكن علينا جميعا معرفة أن هناك حد يومي يجب تحديده للشراء، لسهولة تتابع المشتريات الخاصة بك.

يجب على العميل معرفة أنه يمكن تغيير حد الشراء ولكن تلك الخاصية يتم تغييرها فقط عبر الإنترنت من بنك البلاد.

يعتمد الحد اليومي للشراء عبر الإنترنت كليا على الحد اليومي للشراء من خلال البطاقة بشكل عام، وهذا ما يختلف بين البطاقة والأُخرى.