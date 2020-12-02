نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل تطبيق بنك البلاد والرقم المجاني عبر bankalbilad فتح حساب في بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحميل تطبيق بنك البلاد وكذلك الرقم المجاني للإستفسارات والشكاوي له هي أكثر التساؤلات التي يتسائل عنها العملاء المنتمين لبنك البلاد، حيث يعد بنك البلاد واحد من أكبر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم خدماته الكثيرة والمتنوعة لعملائه لخدمتهم وتلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.

يتيح بنك البلاد لعملائه توفير الكثير من الخدمات البنكية والمصرفية بشكل إلكتروني بسيط من خلال تطبيق بنك البلاد الإلكتروني، نتابع خطوات الحصول على بطاقة مدى بنك البلاد حيث يقدم البنك رقم خاص بخدمة العملاء بشكل مجاني، وذلك لتلقي الشكاوى والإستفسارات الخاصة بالعملاء، وفيما يلي سوف نتعرف علي هذا الرقم الخاص بالإستفسارات.

الرقم المجاني الخاص ببنك البلاد

يتيح بنك البلاد المجاني رقم مجاني خاص بخدمة العملاء يتيح للعملاء التواصل مع البنك بسهولة، لتوجيه كافة الإستفسارات والشكاوي ويمكنك التواصل مع البنك بسهولة من خلال أكثر من طريقة:

يمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم المجاني 920001002

في حالة وجود شكاوى أو ملاحظات يمكنكم التواصل مع بنك البلاد عبر الرقم 8001230000

يتيح البنك إمكانية التواصل مع البنك من خارج المملكة من خلال الرقم 0096612918884

يقدم البنك البريد الإلكتروني [email protected] لإمكانية التواصل معه بسهولة.

أما عن البريد الإلكتروني الخاص بالشكاوي والإستفسارات [email protected]

خطوات تحميل تطبيق بنك البلاد

يتيح بنك البلاد لعملائه الكرام التطبيق الإلكتروني الذي يسهل عليهم إتمام الكثير من المعاملات البنكية المختلفة، ويمكنك تحميل التطبيق بكل سهولة لجميع الهواتف الذكية:

يمكنك تحميل التطبيق بسهولة بالنسبة لأجهزة موبايل الأندرويد

يمكن لمستخدمي الآيفون أيضا سهولة تحميل التطبيق من خلال آب ستور الآيفون

خطوات فتح حساب في بنك البلاد 1442

فتح حساب جاري بطريقة رقمية “اونلاين” – بنك البلاد يقدم بنك البلاد الكثير من الخدمات الإلكترونية للعملاء والتي يتيحها بشكل إلكتروني من خلال التطبيق الخاص ببنك البلاد، ولكي يمكنك تسجيل حساب جديد في البنك بسهولة يجب عليك إتباع هذه الخطوات:

أولا عليك التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بنك البلاد

قم بالضغط علي أيقونة فتح حساب جديد.

سوف يظهر لك نموذج مخصص لفتح الحساب ، عليك تعبئة النموذج بما يحتويه من بيانات.

لكي تتمكن من توثيق فتح الحساب، عليك التوجه إلي موقع بوابة أبشر.

وبالتالي سوف يتم فتح الحساب بشكل سهل ومن ثم الإستمتاع بكل الخدمات المصرفية والبنكية.

بعد فتح الحساب سوف يتم إرسال البطاقة الخاصة بك بعد حوالي سبع أيام من إنشاء الحساب.

الشروط الحصول علي حساب جديد في بنك البلاد

يجب توافر عدد من الشروط لكي يمكنك فتح حساب بنجاح في بنك البلاد وهي: