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عمر شويل - جدة طرق التواصل مع برنامج سكني 1442 تسعي دائما المملكة السعودية إلى تقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين حيث تقوم وزارة الإسكان بالمملكة السعودية في تقديم دعم سكني لجميع الأفراد والمواطنين داخل البلاد، وقامت بتوفير الرقم السكني الموحد لهذا البرنامج التابع لوزارة الإسكان حتى يتم الرد على جميع تساؤلات المواطنين وتقديم الشكاوى، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على أهداف برنامج سكني وخطوات التواصل مع البرنامج.

أهداف برنامج سكني 1442

برنامج سكني يقوم في توفير سكن للمواطنين ولكن أسعاره منخفض تتناسب مع ظروفهم ويتم تقسيط أيضا هذه الوحدات لعدة سنوات دون أن يتم إضافة فوائد عليها ويساعد هذا المشروع على زيادة إنتاج الكفاءة المحلية وتحسين الإنتاج المحلي.

يعمل هذا الدعم السكني لتنشيط العقارات وزيادة الإنتاج حيث يستفيد هذا المشترك في برنامج سكن يجب الحصول على الأراضي للبناء وتمويله وتقوم الوزارة والتنميه العقارية من دفع المقابل وبالتالي يتم اعطاءه للمواطنين وسدادها على مدار عدة سنوات.

طرق التواصل مع برنامج سكني

يمكن التواصل مع برنامج سكني من خلال الموقع الرسمي عبر الانترنت أو من خلال الحساب الرسمي لوزارة الإسكان بالمملكة السعودية على موقع تويتر عبر الانترنت أو عن طريق الرقم الموحد 19 90 90 وبالتالي يمكن لجميع المواطنين تقديم الاستفسارات والشكاوى عند الاتصال على هذا الرقم او يمكن الاستعلام عن أي خدمات يتم تقديمها من برنامج سكني

يمكن التواصل مع برنامج سكني من خلال صندوق البريد التابع لوزارة الإسكان بالمملكة السعودية على رقم 6822 ويمكن الذهاب الى الفرع الموجود في المملكة السعودية بالرياض.