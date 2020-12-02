نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العمل بنك الراجحي 1442 وأوقات الدوام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد العمل بنك الراجحي 1442 وأوقات الدوام، مصرف الراجحي يوجد له العديد من الفروع داخل المملكة السعودية ويقوم بتقديم العديد من الخدمات المميزة لجميع المواطنين في المملكة السعودية بدون وجود أي تعاقدات كبيرة، حيث تم تأسيس بنك الراجحي في عام 1957 وتتم جميع المعاملات الخاصة به على الشريعة الإسلامية، وأصبح من أكبر المصاريف المعروفة في المملكة السعودية وخارج المملكة وحصل على العديد من الجوائز كأفضل بنك في المملكة السعودية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على فروع بنك الراجحي وأوقات العمل.

أوقات دوام بنك الراجحي

بنك الراجحي أوضح قبل ذلك مواعيد العمل في كافة الفروع المتواجدة في المملكة السعوديه أكد أن الدوام يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء ويبدأ من يوم الأحد إلى الخميس بشكل أسبوعي والإجازة الرسمية هي السبت والجمعة لجميع العاملين في بنك الراجحي، أما بالنسبة لفروع البنك الخاص بالسيدات يبدأ العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف عصراً الخميس والإجازة الرسمية يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع.

فروع بنك الراجحي بالمملكة

مصرف الراجحي من أفضل البنوك المعروف داخل المملكة السعودية وقد وصل عددها إلى أكثر من 618 فرع للرجال والنساء حيث يوجد 118 فرع مخصص فقط للسيدات، أما بالنسبة لعدد الفروع الموجودة في جميع أنحاء المملكه السعوديه وصلت إلى 500 فرع حيث يسعى مصرف الراجحي بشكل دائم الى تقديم أفضل الخدمات المميزة حيث يوجد المقر الرئيسي لمصرف الراجحي في منطقة الرياض.

يوجد أيضا العديد من الفروع لبنك الراجحي في العديد من الدول مثل مصر وماليزيا والكويت والأردن والعديد من البلاد الاخرى.