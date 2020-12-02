نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حماية الأجور السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حماية الأجور السعودي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج حماية الأجور فى المرحلة السابعة عشر، وأوضحت الوزارة أن برنامج حماية الأجور الهدف منه هو توفير بيئة مناسبة وآمنة للعمل في القطاع الخاص، كما أنها تساعد على رفع مستوى الشفافية، وتساعد فى الحفاظ على حقوق أطراف التعاقد، وأكدت الوزارة على أهمية التزام كافة المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ويجب أن تقوم المنشآت برفع العقود شهريا حتى لا تتعرض للمخالفة.، ومن خلال زيارة منصة مدد الإلكترونية يمكن لمختلف المنشآت أن تلتزم وتعلم متطلبات وخدمات البرنامج عن طريق الإجراءات التي أوضحتها الوزارة على المنصة.

مواعيد بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، وهى المرحلة السابعة عشر وكشفت عن بعض المناطق المستهدفة للتطبيق، وكان ذلك فى يوم الثلاثاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٠، وتم توضيح المناطق والمنشآت المستهدفة فى المرحلة الأخيرة من قبل الوزارة، وذلك من خلال التصريحات التى نشرتها على حسابها الخاص على تويتر، وبينت أن المرحلة الأخيرة سوف تطبق على المنشآت التى يبلغ عمالتها من ١ إلى ٤ عمال، وذلك بدايًة من يوم الثلاثاء، وأكدت أن الهدف من البرنامج هو التقليل من المخالفات، وأيضًا إثبات وتوضيح كافة الحقوق الخاصة بالعاملين فى المنشآت،

منصة مدد الإلكترونية

من خلال الدخول على منصة مدد السعودية الإلكترونية يمكن معرفة المتطلبات الخاصة ببرنامج حماية الأجور، تبعًا للقوانين التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ويمكن معرفة المناطق المستهدفة من خلال الدخول على المنصة، ومعرفة مواعيد المرحلة الأخيرة من تطبيق برنامج حماية الأجور.

المنشآت المستهدفة لتطبيق حماية الأجور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتوجيه جميع المنشآت الملزمة بتطبيق البرنامج، أنه عليها ضرورة القيام بالتسجيل على منصة مدد، وذلك بدايًة من اليوم الثلاثاء، وقد درست الوزارة ذلك النظام بأكمله قبل إصداره، ومن خلاله أصبح أصحاب المنشآت قادرون على معرفة الالتزامات التى تمكنهم من رفع ملفات الأجور، ومعرفة المخالفات الخاصة بالمنشآت ، تلك المنصة يمكنها إرسال الإشعارات بطريقة تلقائية فور الإنتهاء من صرف الأجور ورفع الملفات عليها.

برنامج حماية الأجور

تم إطلاق برنامج حماية الأجور عام ٢٠١٣ بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتحسين تطلعات المملكة لعام ٢٠٣٠، حتى يتم التطور الرقمى في سوق العمل السعودي.