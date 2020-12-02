طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب مساعدة مالية بخطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب مساعدة مالية ومسكن بخطوات بسيطة، حيث يتمكن المواطنين السعوديين طلب المساعدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر إرسال برقية طلب مساعدة عبر الديوان الملكي.. حيث يعد الديوان الملكي هو حلقة الوصل بين المواطنين وخادم الحرمين الشريفين، حيث اصبح الآن بخطوات بسيطة الحصول على مساعدات مالية من خادم الحرميين الشريفين ولاسيما في ظل ما مرت به المملكة من أحداث جائحة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على حياة الكثير من المواطنين، لذا نسعى جاهدين عبر موقع ثقفني بتوضيح ألية التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون الخاصة بالمواطنين السعوديين.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي حزمة كبيرة من الخدمات تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ومن اهم تلك الخدمات هي رعاية أصحاب الأمراض المزمنة ومساعدة الفقراء والمتعثرين ماليا بالإضافة إلى توفير مسكن مناسب للمحتاجين والعفو عن المساجين والعديد من الخدمات الأخري، لذا يتمكن كل رجل أو امرأة واجهتها أزمة التقديم بطلب إلى الديوان الملكي عبر رسالة مكتوبة مسجل بها جميع البيانات وشرح الأزمة التي يعاني منها المتقدم.

مراسلة الديوان الملكي السعودي

يمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودي عبر العديد من خطوط التواصل نذكر لكم أرقام الهواتف التي من خلالها التمكن من التواصل بطريقة مباشرة طوال أيام الأسبوع منن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل وجاءت أرقام التواصل كالتالي:

الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية (920030003).

الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية (8004000000).

الاتصال بالدعم الفني (92002220).

كم يستغرق رد الديوان الملكي على طلب المساعدة

لم يعد انتظار المواطنين كبير كما كان من قبل فاصبح الأمر الآن اسرع خاصة في الرد على حالات المرضي التي ترغب في العلاج على نفقة الدولة، لذا يجب على المتقدمين بطلب برقية إلى خادم الحرمين المتابعة المستمرة، حيث لم يتعدى الآمر اكثر من 4 اشهر إلي المواطنين الراغبين في الحصول على التمويلات المالية.

صيغة طلب المساعدة من الديوان الملكي