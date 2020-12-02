نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طبيعة صرف المعاشات لشهر ديسمبر لعام 2020م في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاشات شهر ديسبمر لعام 2020م، كما نعرف أن المعاش التقاعدي أو نظام التأمين الاجتماعي من أهم المعونات والمستحقات التي تساعد كثيرًا في المعيشة وفي الفترة الأخيرة في ظل الأحداث تحديدًا وباء كورونا المستجد حدث الكثير من التغيرات وفقد الكثير أعمالهم وتوقف المعاش عن البعض فأصبحت ظروفهم صعبة للغاية، وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه سيتم تسجيلهم بأثر رجعي اعتبارًا من أول أكتوبر الماضي ويلتزم صاحب العمل بدفع أجورهم واشتراكاتهم بشكل كامل، لذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم بالإعلان عن صرف مستحقات المعاشات لشهر ديسمبر الحالي لعام 2020م لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وجه في وقت سابق باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجه – أيده الله- بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع الأشخاص المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل في السابق، كما أشار الأستاذ محمد الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض مالي مناسب لشهر سبتمبر، ومن جهتها أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، وأوضحت أيضًا أنه لا يتطلب اتخاذ أي إجراءات من قبل المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في الحساب البنكي لكل مستفيد وتصرف المؤسسة المعاشات التأمينية الشهرية المستحقة للمستفيدين مقدمًا في أول كل شهر وفقًا لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية والموجود المحدد للصرف، وجددت المؤسسة دعوتها لعملائها من المواطنين المستحقين نحو الاستفادة من قنوات الخدمة المتعددة لتقديم الدعم اللازم والخدمات الإلكترونية من خلال حسابها على تويتر والإجابة عن كل الأسئلة وما يدور حول المعاشات بصفة عامة.