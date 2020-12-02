نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك سامبا.. احصل على تمويل شخصي يصل إلي مليون ريال وبموافقة فورية للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك سامبا، يقوم بنك سامبا بتقديم الكثير من القروض المتنوعة والتي تم إنشاؤها لأهداف كثيرة ومن أهم تلك الأهداف إنشاء المشاريع التي توفر رأس مال لكثير من الأشخاص وتوفير فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى توافق تلك القروض مع أحكام الدين الإسلامي ويتم تقديمه بكل سهولة ويسر، كما أنه مناسب لكل من المقيمين والمواطنين السعوديين.

قرض بنك سامبا

ومن أهم مميزات هذا القرض يصل حتى 1.500.000 ألف ريال سعودي، وإمكانية تسديد القرض حتى 60 شهر، كما يسقط حكم تسديد باقي أقساط القرض في حالة تعرض القائم بأخذ القرض لعجز أو توفاه الله، كما يمكن أيضًا أخذ قرض آخر في حالة تسديد قيمة 20٪ من القرض الأساسي، ويمكن الحصول عليه عبر التمويل الشخصي سامبا.

قرض سامبا للمقيمين

والذي يسمح بسحب قيمة تصل إلى 750.000 ريال سعودي، والسماح بفترة تسديد تصل إلى 60 شهر بالإضافة إلى إمكانية شراء المديونية، وكذلك إمكانية الحصول على موافقة فورية.

قروض خاصة بالوافدين الجدد للمملكة

يقدمون لهم تمويل يصل إلى 200.000ريال سعودي، دون الحاجة إلى وجود كفيل، بالإضافة إلى إتاحة فترة سداد تصل إلى 12 شهر، كما يتيح كذلك موافقة فورية وإمكانية شراء المديونية.

قروض خاصة بالمتقاعدين

والتي يتم توفيرها خرصا من هذا البنك على احتياج الأفراد في تلك الفترة للمال لسد احتياجاتهم وتأسيس المشاريع لقدرتهم على المعيشة فتم توفير قروض تصل إلى 500.000 ريال سعودي، وفترة السداد تصل إلى 60 شهر وإمكانية وقوع تسديد باقي أقساط القرض في حالة الوفاة.

قرض 3 أشهر بدون كلفة أجل

وتم توفير قرض بنك سامبا بدون كلفة أجل أي بدون أي فوائد، لسد الاحتياجات الحياتية البسيطة ويتوافر هذا القرض حتى مبلغ 500.000 ريال سعودي، ويمكن تسديده خلال الثلاث أشهر الأولى بدون أرباح ويمكن أن يمتد السداد حتى 60 شهر.