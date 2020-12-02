نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن السعودي من أكثر ما يشغل بال الملايين من مواطنين المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، خاصة أنه سوف يتم صرف الدفعة الخاصة لهذا الشهر من الدعم المقدم للمواطن السعودي ابتداءً من يوم 10 الشهر الجاري، علما بأنه يتم صرف كل دفعة يوم 10 من كل شهر ميلادي.

ولذلك يجب على المواطن المستفيد من الدعم أن يقوم بتحديث كافة بياناته الشخصية كل 15 يوما حتى يستفيد من استمرار الدعم المقدم له على حساب المواطن الخاص به.

كيفية التسجيل في حساب المواطن السعودي واستمراره :

يجب على المواطن المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لحساب المواطن . ثم بعد ذلك يجب على المستفيد تسجيل جميع البيانات الخاصة به سليمة.

يجب على المواطن السعودي تسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن، ولذلك يجب على المواطنين اتباع كافة الخطوات التي سوف نعرضها لكم جميع خلال موقع ثقفني، ولذلك لابد أن يك ن موفق أمورة وفق لجميع الشروط المطلوبة للتسجيل، ثم كتابة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن المستفيد من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية.

نتائج المستفيدين من حساب المواطن السعودي :

تظهر نتيجة المستحقين الدفعة بعد مراجعة البيانات المطلوبة والتأكد من مطابقة الشروط الموضوع من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة المستحقين الدفعة الحالية من شهر ديسمبر الجاري 2020م، المقرر صرفها في يوم 10 من كل شهر ميلادي، وأن الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم المواطن السعودي وضمان الحياة الكريمة له.

حساب المواطن يعلن ظهور النتائج الأهلية لشهر ديسمبر :

تم الإعلان من قبل الموقع الرسمي لموقع حساب المواطن السعودي عن ظهور النتيجة الأهلية، ويجب على المستحقين صرف الدعم للشهر الجاري.

وبعد ظهور الدفعة يحق للمواطنين السعوديين تقديم الاعتراض على النتيجة الأهلية الخاصة بهم خلال 10 من ظهور النتيجة، وبعدها يحق للمواطنين تحديث بياناتهم لاستحقاق الصرف للشهر الجاري 2020م، ولذلك وأعلن برنامج حساب المواطن الرسمي السعودي عن نتيجة الاستحقاق للشهر الحالي والذي شملت بالدعم حوالي 11 مليون مواطن سعودي بمبلغ يقدر ب 2 مليار ريال سعودي.