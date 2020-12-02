نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طباعة إجازة مرضية عبر منصة صحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة طباعة إجازة مرضية هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بتقديمها علي الموقع الإلكتروني لها وذلك لمساعدة الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلب الحصول علي الإجازة الصحية والتي تمكنهم من عدم الذهاب إلي العمل بسبب التعرض لوعكة صحية.

طباعة إجازة مرضية

تقدم وزارة الصحة السعودية هذه الخدمة علي موقعها الإلكتروني شبكة الأنترنت وذلك لأن تسهل عمليات طلب الإجازة الخاصة بالوعكة الصحية والاستعلام عنها، حيث كان في السابق يتطلب إن يذهب الموظف إلي أحد المستشفيات للحصول علي الإجازة أو طباعتها، وتحتوي وثيقة الإجازة علي عدد من البيانات والتي منها عدد الأيام وأيضاً سببها، ويكون ذلك المستند مهم حتي يتم تقديمه إلي جهات العمل.

طريقة الاستعلام عن عن الإجازات المرضية

يمكن أن تقوم بعمل استعلام عن الإجازات المرضية وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتلخص في السطور الأتية:

الذهاب إلي صفحة الاستعلام مباشرة علي موقع منصة صحة.

تسجيل الدخول إلي حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.

تكتب رقم التحقق البشري لأن يتم التأكد من كونك إنسان.

تكتب رقم الهوية ثم رقم الطلب الخاص بك.

الضغط علي زر الاستعلام الموجود أسفل الصفحة.

يتم توجيهك إلي صفحة أخري بها تقرير الإجازة وعدد أيامها.

خطوات طباعة إجازة مرضية

يمكن إن تقوم بطباعة طلب الإجازة الخاص بك لتقديمه إلي جهه العمل حيث يكون ذلك عن طريق أتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتلخص في السطور التالية وهي:

الذهاب إلي موقع منصة صحة علي الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

الذهاب إلي القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع.

أختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة.

بعد ذلك أختيار الإجازات الصحية ثم يتطلب منك إدخال رقم الهوية.

إدخال رقم الطلب ثم الضغط علي زر العرض.

يعرض لك طلب الإجازة.

الضغط علي زر طباعة التقرير.