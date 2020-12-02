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عمر شويل - جدة موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 37 يعتبر ذلك واحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمسجلون في برنامج الدعم الاجتماعي التي تقوم الحكومة في المملكة العربية السعودية بتقديمه للمواطنين وذلك لأن يتم مساعدتهم علي تحسين مستوي الدخل الشهري لهم.
حساب المواطن الدفعة 37
تعد هذه الدفعة التي ينتظرها الكثير من المواطنين في المملكة لشهر ديسمبر الجاري، حيث إن البرنامج يتم صرفة بصفة شهرياً في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويحصل المستفيدين علي مبلغ شهري ثابت ولكن يختلف قيمة صرف البرنامج من شخص إلي أخر وذلك حسب عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري الذي يحصل علية كل شخص.
شروط حساب المواطن 1442
يوجد العديد من الشروط التي تم وضعها وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول علي الدعم من البرنامج وجاءت هذه الشروط في النحو التالي:
- إن يكون المتقدم للحصول علي البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.
- السن يجب أن لا يقل عن 35 سنة حتي يحصل علي الدعم.
- أن يكون مقيم بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية للحصول علي الدعم.
- يجب أن لا يكون لدية أي مصدر من مصادر المساعدات الحكومية التي تمنحها المملكة.
- يشترط أن لا يزيد راتبة عن 3 الأف ريال سعودي عند التقديم في البرنامج.
- ينبغي أن لا يكون لدية مصدر دخل أضافي بجانب الوظيفة أو ممتلكات عقارية.
- عدم وجود سجل تجاري له لأحد المشروعات التجارية.
موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 37
سيتم إيداع البرنامج في حسابات المستفيدين في يوم الخميس الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري في حساب جميع المستفيدين.
ويستطيع المستفيد الاستعلام عن نتيجة الأهلية لحساب المواطن لشهر ديسمبر عن طريق أتباع الخطوات الأتية وهي:
- الذهاب إلي صفحة الاستعلام علي موقع حساب المواطن.
- يكتب رقم الهوية الوطنية في المربع الأول .
- إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يتم توجيهك إلي صفحة أخري بها القبول أو الرفض في الدفعة.
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