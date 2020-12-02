نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج حافز للحصول علي عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج حافز يعتبر واحد من ضمن البرامج الهامة التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية ويبحث الكثير من الشباب التسجيل في ذلك البرنامج وذلك لأن يحصلون علي العمل حيث أن هذا البرنامج يقدم في كل فترة مجموعة من الوظائف سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

التسجيل في برنامج حافز

يتم تقديم هذا البرنامج لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والتي يكون أعمارهم ما بين 20 إلي 50 عاماً وذلك لمساعدتهم في الحصول علي العمل، بالإضافة إلي إن هذا البرنامج يساعد الشباب من خريجي الجامعات السعودية عن طريق أعطاء لهم مجموعة من الدورات التدريبية في مختلف المجالات وذلك لتأهيلهم لسوق العمل في المملكة.

شروط التسجيل في حافز

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية التسجيل، وتتلخص الشروط في النحو الأتي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في البرنامج مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمرة عن 20 سنة ولا يزيد عن 50.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية دائماً وفي حالة الإقامة خارجها يجب إن يمر 10 اشهر علي العودة للمملكة حتي يتمكن من التسجيل.

ألا يكون المتقدم موظف في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون قد حصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ليستطيع التسجيل.

طريقة التسجيل في برنامج حافز

حتي تستطيع التسجيل في ذلك البرنامج فأن هناك بعض من الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بها مباشرة وذلك لتستطيع التسجيل، وتتمثل طريقة التسجيل في النحو الأتي:

الذهاب إلي موقع برنامج حافز علي الأنترنت.

أختيار من الصفحة الرسمية للموقع تسجيل مستخدم جديد.

يتم فتح لك صفحة لكتابة البيانات وهي الاسم ورقم الهوية.

إدخال بعد ذلك تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

الضغط علي زر إنشاء الحساب.

يتم إرسال لك كود علي الهاتف يجب أدخاله ثم الضغط علي زر التالي.

تكتب كافة البيانات الخاصة بالمؤهلات الدراسية ثم الضغط علي زر التسجيل.