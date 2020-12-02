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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات من بنك الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقوم بنك الراجحي بعمل تمويل إسلامي حيث يقوم البنك أساسا على الشريعة الإسلامية ويمتلك البنك أكثر من 500 فرعا في السعودية فقط ويمتلك رأس مال أكثر من 25 مليار سعودي ويمتلك فروعا في العديد من الدول مثل ماليزيا والأردن والكويت
تمويل الراجحي للسيارات
يقدم بنك الراجحي تمويل للسيارات للمواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية وذلك بتقديم الطلب والالتزام ببعض الشروط المفروضة من البنك بدون أي دفعات مقدمة ولكن يشترط تحويل راتبك لبنك الراجحي وذلك للتسديد الشهري للقرض ويجب الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من الراتب للموظفين طول فترة العمل
عروض التمويل
يقوم البنك بتقديم العديد من الخيارات لتمويل السيارات ويقوم العميل باختيار العرض المناسب وتكون العروض كالآتي
تمويل الإجارة من بنك الراجحي
في هذا العرض يقوم البنك بشراء السيارة الراغب بها العميل من وكيل معتمد لبيع السيارات وتأجيرها للعميل وذلك بتحديد المدة مسبقا وأرباحها وبعد دفع الكفالة والرسوم المطلوبة يتم تسجيلها باسم العميل أو يقوم بالتصرف بها ببيعها لعميل آخر
الدفعة الكبرى الأخيرة
يمكن عن طريق هذه الطريقة دفع جزء كبير من القسط وشرط أنت تكون الأخيرة من التمويل وسداد التمويل على أقساط إضافية وشرطها أنت تكون خلال فترة سحب التمويل
تمويل الــتأمين على المركبات الشامل
يقوم البنك بالتأمين على السيارة المؤجرة خلال وقت التمويل وذلك بالتعاون مع شركة تأمين للسيارات
طرق التقديم على التمويل من بنك الراجحي
يمكنك التقديم عن طريق إحدى ثلاث طرق
- التوجه لأقرب فرع لبنك الراجحي منك واتباع التعليمات المطلوبة حتى النهاية
- يمكنك الاتصال على البنك والتواصل مع أحد العاملين ومعرفة المطلوب منك
- يمكن الدخول على موقع البنك إلكترونيا بواسطة حسابك الشخصي الإلكتروني وتقديم الطلب وملئ جميع الفراغات الموجودة بالنموذج المقدم ثم يقوم أحد الموظفين بالتحقق منها ومعرفة ما إذا ينقصها شئ أم لا
المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل
- نموذج يوضح نوع وسعر السيارة المطلوبة
- نموذج الطلب معبأ وكامل من حيث جميع البيانات المطلوبة
- خطاب توظيف من الشركة العامل بها أو القطاع العام
- صورة من بطاقة الهوية للمواطنين أو صورة التأشيرة وجواز السفر الخاص بالشخص المقيم بالمملكة
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