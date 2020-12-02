نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم بنك الراجحي بعمل تمويل إسلامي حيث يقوم البنك أساسا على الشريعة الإسلامية ويمتلك البنك أكثر من 500 فرعا في السعودية فقط ويمتلك رأس مال أكثر من 25 مليار سعودي ويمتلك فروعا في العديد من الدول مثل ماليزيا والأردن والكويت

تمويل الراجحي للسيارات

يقدم بنك الراجحي تمويل للسيارات للمواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية وذلك بتقديم الطلب والالتزام ببعض الشروط المفروضة من البنك بدون أي دفعات مقدمة ولكن يشترط تحويل راتبك لبنك الراجحي وذلك للتسديد الشهري للقرض ويجب الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى من الراتب للموظفين طول فترة العمل

عروض التمويل

يقوم البنك بتقديم العديد من الخيارات لتمويل السيارات ويقوم العميل باختيار العرض المناسب وتكون العروض كالآتي

تمويل الإجارة من بنك الراجحي

في هذا العرض يقوم البنك بشراء السيارة الراغب بها العميل من وكيل معتمد لبيع السيارات وتأجيرها للعميل وذلك بتحديد المدة مسبقا وأرباحها وبعد دفع الكفالة والرسوم المطلوبة يتم تسجيلها باسم العميل أو يقوم بالتصرف بها ببيعها لعميل آخر

الدفعة الكبرى الأخيرة

يمكن عن طريق هذه الطريقة دفع جزء كبير من القسط وشرط أنت تكون الأخيرة من التمويل وسداد التمويل على أقساط إضافية وشرطها أنت تكون خلال فترة سحب التمويل

تمويل الــتأمين على المركبات الشامل

يقوم البنك بالتأمين على السيارة المؤجرة خلال وقت التمويل وذلك بالتعاون مع شركة تأمين للسيارات

طرق التقديم على التمويل من بنك الراجحي

يمكنك التقديم عن طريق إحدى ثلاث طرق

التوجه لأقرب فرع لبنك الراجحي منك واتباع التعليمات المطلوبة حتى النهاية يمكنك الاتصال على البنك والتواصل مع أحد العاملين ومعرفة المطلوب منك يمكن الدخول على موقع البنك إلكترونيا بواسطة حسابك الشخصي الإلكتروني وتقديم الطلب وملئ جميع الفراغات الموجودة بالنموذج المقدم ثم يقوم أحد الموظفين بالتحقق منها ومعرفة ما إذا ينقصها شئ أم لا

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل

نموذج يوضح نوع وسعر السيارة المطلوبة نموذج الطلب معبأ وكامل من حيث جميع البيانات المطلوبة خطاب توظيف من الشركة العامل بها أو القطاع العام صورة من بطاقة الهوية للمواطنين أو صورة التأشيرة وجواز السفر الخاص بالشخص المقيم بالمملكة