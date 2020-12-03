عرض الفلم الوثائقي(سعف) بثقافة وفنون الأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد

وسط حضور من المهتمين تم عرض الفلم الوثائقي (سعف) مساء اليوم الاربعاء ١٧ ربيع ثاني، و من إنتاج طالبات الإتصال و الإعلام بجامعة الملك فيصل، وذلك بقاعة الاستاذ عبدالرحمن الحمد بنادي السينما بجمعية الثقافة؛ والفنون بالأحساء.

وبواقع على ثلاث عروض وجلسة نقاشية مع المنتجة شيماء الهاشم، و المخرجه وجدان المرزوق، وتدور قصة الفيلم عن أسرة مكونة من عشرة أفراد يعيشون وسط مزرعة بـ مدينة العمران في محافظة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، ابنتهم الصغرى آيات هي التي تساهم في تطوير المنتجات، وتسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن الأسرة تتطلع أن تكون المزرعة ومعمل صناعة الخوص مزار سياحي ليذهب الناس إليهم ويشاهدون كيفية صناعة الخوص بأنفسهم ، أسرة متعاونة ومتكاتفة من الكبار إلى الصغار حياتهم بسطاء ومرحين ويحبون مهنتهم كثيراً .

وقد صرح قاسم الشافعي مدير نادي السينما بالأحساء بأن النادي يعود للبرامج والانشطة السينمائية، و وفق التعليمات، و الاحترازات الصحية، و بحضور مميز؛ و تفاعل كبير و النادي منصة تستقطب، و ترحّب وتشجّع على أي تجربة وتدعمها بالعرض والمناقشة عبر برامجه ومنها : جلسات شاي ،و المعمل السينمائي و الورش التطبيقية.