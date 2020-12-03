نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي شروط تمويل السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي من أكبر البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية ويعتمد أساسا في تعاملاته على الشريعة الإسلامية ويمتلك البنك الكثير من الفروع في أرجاء المملكة العربية السعودية ، ذكرنا في مقال سابق أنواع التمويلات التي يقدمها البنك للمواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية وكل التمويلات لها شروط سنذكرها في هذا المقال شروط التمويل للسيارات للموظفين أن يكون عمر المقدم على الطلب أكبر 21 عاما وأقل من 65 عاما للموظفين

لا يقل راتب العامل بالقطاع العام عن 2000 ريال سعودي والعامل بالقطاع الخص عن 3200 ريال سعودي

أن يكون المقدم على طلب التمويل عمل 3 أشهر بالقطاع العام و6 أشهر بالقطاع الخاص

يجب أنت تكون هيئة التوظيف التي يعمل بها معتمدة من بنك الراجحي شروط التمويل للمتقاعدين والوافدين شرط السن بالنسبة للمتقاعدين أن يكون عمره أقل من 70 عاما

إذا قمت بالتقديم على تمويل لتأجير السيارات وكان راتبك يقدم لك خلال بنك آخر فيجب أني يكون راتبك أكبر 5000 ريال سعودي أو يساويه وذلك للوافدين والمواطنين على حد سواء ويشترط أيضا دفع مقدم10% و 1% رسوم إدارية و 3%رسوم سداد مبكر

بالنسبة للمتقاعدين فيجب أن يتعدى الراتب 1900 ريال سعودي ولا يتم طلب مقدم من العميل الراغب بالتأجير وفي حالة عدم تحويل الراتب أيضا يجب أن يكون الحد الأدنى 5آلاف ريال سعودي مع دفع 10% مقدم

بالنسبة للمقيمين يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 3 آلاف ريال سعودي ولا يوجد مقدم

يجب للمقيم أن يكون قد أمضى 24 شهرا على الأقل في المملكة العربية السعودية قبل التقديم على الطلب

أن يكون عمل 12 شهرا على الأقل في القطاع العام أو 24 شهرا بالقطاع الخاص مميزات تمويل بنك الراجحي للسيارات يقدم برنامج التمويل الخاص ببنك الراجحي تمويل متفق مع الشريعة الإسلامية وذلك بعد قيام الهيئة الشرعية بعمل دراسة مستقلة على البنك وبرامجه وأباحت تلك البرامج

سهولة الإجراءات فهي خالية من التعقيدات وتتميز أيضا بمرونة الإجراءات

لا توجد رسوم أو غرامات في حالة السداد المبكر للبنك

يمكن للعميل المقدم على الطلب الحصول على مستحقاته كاملة في حالة حدوث مشكلة أو خلل غير ناتج عن الإهمال

تتميز التمويلات الخاصة ببنك الراجحي بفترة سداد كبيرة تصل ل7 سنوات مما يسهل على العميل السداد

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