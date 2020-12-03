خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين إلكترونياً

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عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين يعتبر واحد من الأمور المهمة التي يجب علي جميع الأشخاص الراغبون بالعمل في مهنة المعلم القيام بها، حيث يتم التسجيل في هذه الرخصة وذلك للحصول علي تصريح مزاولة المهنة من قطاع التقويم والتدريب في المملكة.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يتم إجراء هذا الاختبار الذي يطلق علية اختبار كفايات للمعلمين ويتم إجراء هذا الاختبار من قبل هيئة التقويم والتدريب في المملكة العربية السعودية ويكون ذلك بهدف اختيار الكوادر البشرية ذات القدرة علي التدريس للطلاب بشكل متقن وحديث، وتكون هذه الاختبارات واحدة من الأمور التي تساعد في رفع جودة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر أختيار الأصلح للتدريس.

مواعيد التسجيل في أختبار كفايات للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم وتدريب التعليم السعودية بأن موعد التسجيل في اختبارات رخصة مزاولة مهنة المعلم ستكون في يوم السادس من شهر ديسمبر الجاري لمن قام بالتسجيل في أختبارات كفايات من قبل.

ولكن سيتم فتح باب التسجيل لمن يرغب في التسجيل للاختبار لأول مرة في الفترة ما بين 15 إلي 18 ديسمبر الجاري، وقالت بإن مواعيد إجراء الاختبارات ستكون في الثالث والعشرين من شهر يناير القادم.

بينما سيتم إجراء أختبارات التربوي التخصصي في العشرين من شهر مارس من العام القادم، وقالت الهيئة بأنها ستعلن عن النتيجة في نهاية شهر مايو.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

حتي تستطيع التسجيل في الاختبار بالطريقة الصحيحة فأنة يجب إن تقوم بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية: