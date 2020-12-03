نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي هي واحدة من ضمن الأمور المهمة التي يجب علي جميع المستفيدين من ذلك المعاش القيام بها وذلك لأن عن طريق عمل تحديث البيانات يتم التأكيد بإن الشخص يحتاج إلي ذلك المساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية للمواطنين.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأنه عن طريق القيام بعملية التحديث المستمر للبيانات التي قام المسجلون في الضمان بتسجيلها مسبقاً فأن ذلك يساعدهم علي حصر الأعداد للأفراد المسجلون وتنظيم عملية الحصول علي ذلك المعاش وأيضاً يساعد علي رفع عدد الرواتب الشهرية لهم وتسعي الوزارة جاهدة إلي تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية لهم في الفترة القادمة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

حتي تقوم بعمل تسجيل جديد في الضمان يجب إن تقوم ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور الأتية:

الذهاب إلي صفحة الضمان علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أختيار إنشاء حساب جديد.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام أبشر.

تكتب رقم المرور لحسابك ثم الضغط علي زر التسجيل.

يتم فتح لك نموذج أخر لتعبئه البيانات الشخصية من رقم الهوية وبيانات الراتب الشهري.

كتابة رقم الحساب البنكي في الخانة المخصصة لها.

بعد ذلك يجب رفع كافة الأوراق التي يطلبها الضمان.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

يجب أن تقوم في كل فترة بالقيام بتحديث البيانات المسجلة في حسابك وذلك حتي يستمر صرف المعاش شهرياً، ويتم تحديث البيانات عن طريق أتباع الخطوات التالية: