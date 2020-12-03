نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع تمويل اونلاين لا يحتاج لتحويل الراتب ولا كفيل من تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسرع تمويل اونلاين لا يحتاج لتحويل الراتب ولا كفيل من تسهيل للتمويل لأول مرة في السعودية تستطيع الآن ومن خلال خطوات الكترونية سريعة تحصل على تمويلك الشخصي وتحصل أيضاً على الموافقة الفورية فتقدم الشركة المتحدة للخدمات المالية المعروفة باسم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي سريع من خلال الإنترنت دون الذهاب إلى فرع من فروع شركة تسهيل ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نتعرف على كل تفاصيل هذا التمويل المستندات المطلوبة للحصول تمويل تسهيل لكى يتمكن العملاء الحصول على تمويل شركة تسهيل للتمويل لابد ان يقدم مجموعة من الأوراق وهي كما يلي يقوم العميل بتقديم ما يثبت العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية

على العملاء السعوديين تقديم الهوية الوطنية

على العملاء الغير سعوديين تقديم الاقامة

العملاء العاملين بالقطاع العسكري عليهم تقديم بطاقة العمل وتعريف الراتب أيضاً

العملاء المتقاعدين عليهم تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية مزايا التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل يتميز القرض الشخصي من تسهيل بأنه قرض يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

هذا التمويل الشخصي من تسهيل يتميز بأنه تمويل لا يحتاج لتحويل الراتب

التمويل الشخصي من تسهيل للتمويل به ميزة انه لا يحتاج إلى كفيل

يستطيع شريحة كبيرة من العملاء الحصول على تمويل تسهيل فيستطيع السعوديين والغير سعوديين والمتقاعدين الحصول على هذا التمويل

يستطيع العملاء المتقدمين على هذا القرض السداد بأقساط مرنة تصل إلى 5 سنوات

يتميز التمويل بهامش ربح ثابت من تسهيل للتمويل شروط قرض تسهيل للتمويل لابد ان الراتب الشهري الذى يحصل عليه المواطن السعودي لا يقل عن 5000 ريال ولا يقل الراتب الشهري للمقيمين عن 8000 ريال سعودي لابد ان يكون المتقدم للحصول على التمويل يعمل لدى جهة عمل معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل العملاء السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص ويبلغ عمرهم من 23 سنه وحتى 25 سنه فيشترط الا تقل مدة العمل عن عام كامل والعملاء السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص ويبلغ عمرهم من 25 سنه وحتى 60 سنه فيشترط الا تقل مدة العمل عن 3 أشهر يشترط على العملاء الغير سعوديين وتتراوح أعمارهم من 25 سنه وحتى 60 سنه الا تقل مدة العمل عن عام كامل رابط التقديم للقرض اونلاين يستطيع العملاء الحصول على اسرع تمويل اونلاين من تسهيل للتمويل من خال الدخول على موقع شركة تسهيل للتمويل والدخول على رابط التمويل أونلاين دون الذهاب إلى اى فرع من فروع شركة تسهيل للتمويل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرع تمويل اونلاين لا يحتاج لتحويل الراتب ولا كفيل من تسهيل للتمويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.