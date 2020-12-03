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السعودية تعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل آل سعود

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، بيانًا أعلن فيه وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، في العاصمة الرياض.

 

وقال الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

ومن المقرر أن يُصلى عليها اليوم، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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