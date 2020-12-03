نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، بيانًا أعلن فيه وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، في العاصمة الرياض.

وقال الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يُصلى عليها اليوم، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض.