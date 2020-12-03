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عمر شويل - جدة منتج حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB لأول مرة في المملكة العربية السعودية ، لأول مرة في المملكة العربية السعودية قد أطلق البنك الأهلي التجاري الحساب الذهبي والذي من خلاله يتمكن العملاء في البنك شراء أو بيع الذهب وذلك عن طريق قنوات البيع المعتمدة وهم الأهلي أو لاين أو الأهلي موبايل ، والبيع والشراء يتم بأسعار تنافسية مضاعفة وزن 10 جرامات ، كما يعتبر الحساب الذهبي في بنك الأهلي أول منتج يعمل على تعزيز وتمكين الادخار المالي . كيفية فتح الحساب الذهبي من البنك الأهلي NCB أولاً يقوم المتقدم بالدخول على موقع البنك الأهلي في الحساب الذهبي ، كما يشترط إن يكون له حساب ذهبي واحد فقط في البنك .

، كما يشترط إن يكون له واحد فقط في البنك . متاح لكل للأشخاص سواء كانوا سعوديين أو مقيمين بالمملكة العربية السعودية فتح الحساب الذهبي في البنك الأهلي السعودي .

. السعر الموضح للذهب هو سعر القيمة ا لا يفرض رسوم في أسعار الشراء أو البيع للمعروض للذهب .

الذهب الخالص لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليه .

يجب أن يكون عمر المتقدم لفتح الحساب الذهبي في البنك الأهلي لا يقل عن 18 سنة .

لا يقل عن 18 سنة . كما أن لا يمكن للمتقدم نقل صفقات بيع أو شراء الذهب من حساب إلى حساب أخر جارى بالمملكة العربية السعودية . مزايا فتح الحساب الذهبي من البنك الأهلي السعودي NCB أسعار الذهب في البنك أسعار تنافسية .

متاح داخل البنك بيع وشراء وسحب السبائك الذهبية .

إمكانية فتح الحساب الذهبي في البنك بكل سهولة .

الحساب الذهبي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

العملة في الحساب الذهبي الجرام الذهبي .

التعامل على حساب الذهبي من خلال الآلي أو لاين أو الأهلي موبايل . رسوم تخزين الذهب داخل البنك الأهلي قيمة رسوم الذهب داخل البنك تسدد شهرياً ، كما أن رسوم الذهب تحدد على متوسط الرصيد الشهري .

متوسط الرصيد الشهري 0.0125 × ريال أو 12.50 . رسوم النقل الذهب أي نقل الذهب من الخزينة الرئيسة إلى الفروع ، وعلى نقل كل سبيكة ذهبية 250 ريال .

رسوم نقل الذهب لا تشمل القيمة المضافة .

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