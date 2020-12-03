نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع قرض قصير الأجل وبدون هامش ربح من البنك الأهلي التجاري للسعودي والمقيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسرع قرض قصير الأجل وبدون هامش هامش ربح أحد الحلول التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري للسعودي والمقيم والمتقاعد أيضاً بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على التمويل،ويعتبر البنك الأهلي التجاري واحد من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة والذى يقدم مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية والعروض البنكية التي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب الحصول المنتجات التمويلية المتاحة لدي البنك.
أسرع قرض قصير الأجل وبدون هامش ربح من البنك الأهلي التجاري
يقدم البنك الأهلي التجاري قرض فوري قصير الأجل بدون هامش ربح يغطي الاحتياجات المالية للعملاء بفترات سداد تصل إلى 12 شهر بالإضافة إلى الموافقة الفورية من البنك على طلب التمويل،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على القرض الشخصي قصير الأجل وبدون هامش ربح المتاح لدي البنك الأهلي التجاري.
- قرض شخصي مصمم طبق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
- تمويل شخصي متاح من البنك الأهلي التجاري بدون هامش ربح وبمعدل نسبة سنوي 0٪ للتمويل.
- يتميز تمويل البنك الأهلي قصير الأجل بأقساط شهرية تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 12 شهر.
- يقدم البنك الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج.
- يتيح البنك للعملاء فرصة السداد المبكر للتمويل.
- يقدم البنك الأهلي التجاري تأمين في حالة الإعاقة أو الوفاة لا قدر الله وذلك حسب أحكام وشروط بوليصة التأمين.
- يقدم البنك الأهلي التجاري تمويل فوري قصير الأجل وبدون هامش ربح بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.
شروط الاستفادة من تمويل البنك الأهلي التجاري قصير الأجل
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري داخل المملكة العربية السعودية.
- عمر المتقدم السعودي بطلب التمويل يجب ألا يقل عن 18 سنة وذلك عند طلب القرض.
- إذا كان المتقدم بطلب التمويل من المقيمين فيشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند أجل إستحقاق قيمة التمويل.
- صافي الراتب الشهري للمتقدم السعودي يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- إذا كان المتقدم من المقيمين فيشترط ألا يقل صافي الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.
- الحد الأدنى لفترة الخدمة في العمل للمتقدم السعودي يجب ألا تقل عن شهر واحد وذلك للعاملين في القطاع الحكومي.
- إذا كان المتقدم من السعوديين العاملين في الشركات الكبرى أو المقيمين العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري فيجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر.
- فترة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن سنة واحدة وذلك إذا كان المتقدم من السعوديين أو المقيمين العاملين في القطاع الخاص.
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