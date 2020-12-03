كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء 1442 من خلال رقم الحساب

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عمر شويل - جدة يتم الاستعلام عن فاتورة كهرباء 1442 التي تقوم شركة الكهرباء بإصدارها، برمز التحقيق ورقم الحساب، وذلك لأنها قامت بإلغاء النظام الخاص بالفواتير الورقية من بداية 2018، وجعلها فواتير إلكترونية التي وفرت على عملائها الكثير من إهدار للوقت والجهد، دون حاجتهم للذهاب إلى المقرات المخصصة لتلك الشركات، فهي خدمة إضافية للعملاء تمكنهم من معرفة قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء عبر إرسالها على البريد الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء برقم الحساب

شركة الكهرباء بالمملكة تقوم بتوفير هذه الخدمة برقم حساب العميل، وذلك بإدخاله عن طريق الموقع الإلكترونيّ الخاص بشركة الكهرباء بالمملكة، من خلال الخطوات التاليّة:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للشركة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خدمات المشتركين. ثم خدمات الفواتير. وفي مكان الاستعلام، يتم كتابة رقم الحساب. كتابة الرمز الذي سوف يظهر. النقر على بحث. ثم تظهر آخر فاتورة، وجميع الفواتير السابقة.

كيفية إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء

في النقاط التالية سوف نوضح طريقة عمل حساب على الموقع الخاص بشركة الكهرباء:

تسجيل الدخول من خلال الرابط الرسمي الخاص بالشركة المذكور أعلاه.

اختيار الحساب إذا كان للشركات أو للأفراد.

وبعد أن اخترت حساب للأفراد، يجب تحديده هل حساب مواطن أم دول مجلس التعاون أم أفراد زائر.

ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

ثم كتابة رقم الحساب الخاص بفاتورة الكهرباء.

رابط شركة الكهرباء للاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب

قامت الشركة بتخصيص رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء الذي يكون من خلاله الانتقال للصفحة الخاصة بإدخال بيانات المستخدم، والتي منها رقم الحساب، حتى تتعرف على كافة المعلومات الخاصة بالفاتورة.

وفي النهاية تمكنا من التعرف على طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء من خلال رقم الحساب، وكذلك كيفية عمل حساب إذا كان الشخص لا يمتلك أية حسابات حتى يتمكن من تسجيل الدخول للموقع، مع معرفة الرابط الذي خصصته الشركة للاستعلام.