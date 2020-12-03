قروض بنك التسليف 2020: طريقة الحصول على قروض بنك التسليف وشروط وأنواع القروض

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عمر شويل - جدة قروض بنك التسليف 2020 ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو ما يسمي ببنك التسليف الكثير من القروض لمواطنين المملكة العربية السعودية والمقيمين بها، ويبحث المواطنين عن طريقة الحصول على تلك القروض وشروط الحصول عليها، وفي مقالنا سنقوم بشرح أنواع قروض بنك التسليف على موقع ثقفني.
أنواع قروض بنك التسليف 2020
يعمل دوما بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف على توفير الحياة الكريمة وتسهيل الأمور على المواطنين السعوديين والمقيمين بها، ويعمل البنك على تقديم الكثير من القروض لحاملين الجنسية السعودية للعديد من المجالات، وتلك القروض هي:
- قرض الزواج.
- قرض تمويل الأسرة.
- قرض الترميم.
- قرض الخريجين.
وهناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على قروض بنك التسليف وسنذكر باستفاضة تلك الشروط فيما يلي.
شروط الحصول على قروض بنك التنمية الاجتماعية
بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية مثله كمثل باقي البنوك له بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على قروض البنك، وبنك التسليف يعتبر من أهم بنوم المملكة العربية السعودية، وتمكن من الحصول على أهمية كبيرة بمجال القروض وذلك لأنه يسعى جاهدا لتقديم الكثير من التسهيلات على القروض وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومن شروط الحصول على تلك القروض هي:
- أن يكون المقدم للحصول على القرض حامل للجنسية السعودية.
- أن تتوفر شروط القرض لدي المتقدم له.
- لا يكون للمتقدم أي ديون لبنك التنمية الاجتماعية.
- لابد أن يكون المتقدم للقرض ملتزم بسداد أي قرض قام بأخذه سابقا.
طريقة الحصول على قروض بنك التنمية الاجتماعية
أطلق بنك التنمية الاجتماعية موقع إلكتروني خاص به ليتمكن المواطنين السعوديين والمقيمين الحاصلين على الجنسية السعودية من الاستعلام عن طريقة للحصول على قروض بنك التسليف، وللاستعلام عن طريقة الحصول على القروض يجب أتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع بنك التسليف الإلكتروني.
- تسجيل حساب جديد على الموقع الإلكتروني إذا لم يكن لديك حساب.
- إذا كان لديك حساب خاص بك على الموقع فيجب إدخال الاسم وكلمة المرور.
- تظهر قامة تفصيليه لأنواع القروض وأقساطها.
- وكي تستعلم عن باقي الأقساط نضغط على أيقونة الأقساط المتأخرة لتظهر البيانات التفصيلية للأقساط.
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