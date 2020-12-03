نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول | طريقة التسجيل في تمهير والشروط اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في تمهير باعتباره أحد البرامج التي تم توجيهها أساساً للخريجين السعوديين، سواء من الإناث والذكور المتخرجين من الجامعات الأجنبية والمحلية، وهذا البرنامج صُمم لتحسين مهاراتهم عن طريق تعيينهم ليتلقوا التدريبات وقت العمل.

طريقة التسجيل في برنامج تمهير

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لراغبي التسجيل في برنامج تمهير بطريقة إلكترونية، وهي كالتالي:

الدخول على موقع بوابة طاقات. ثم تسجيل الدخول. وبعدها قائمة برامجنا. ثم اختيار كافة البرامج. انقر فوق برنامج تمهير. تعبئة كل البيانات المطلوب. كتابة رقم الحساب آيبان النشط. كتابة المؤهل العلمي، العنوان بالتفصيل. صورة من شهادة التخرج. النقر فوق تأكيد. ثم إرسال. ثم الضغط على الموافقة الخاصة بالشروط والأحكام. ثم الضغط على تقديم.

شروط التسجيل في تمهير

الحكومة السعودية قامت بوضع العديد من الشروط، التي يلزم توافرها للالتحاق بتمهير، فبعد أن تعرفنا على طريقة التسجيل في تمهير نوضح هذه الشروط فيما يلي:

أن المتدرب يكون سعودي الجنسية. حاصل على مؤهل عالي. عدم حصوله على وظيفة في آخر ستة أشهر. لا يكون شاغلا لوظيفة وقت التقديم. لا يكون اشترك في البرنامج قبل ذلك.

مميزات برنامج تمهير

حيث أن برنامج تمهير يستهدف تنمية كافة الموارد البشرية، وتوفير الكثير من الخبرات للخريجين، تؤهلهم للحصول على أنسب الوظائف عن طريق:

تزويد الخريج بالخبرات وتطوير مهاراته. زيادة فرص العمل. تسهيل الحصول على مختلف الوظائف . يمنح شهادة مدعومة ومعتمدة من تمهير. تقديم الحقائب الإلكترونية التدريبية أثناء فترة التدريب. توفير تأمين ضد المخاطر. توفير مكافأة شهرين.

تقوم الحكومة السعودية بتسهيل الكثير من الأمور لأبنائها، وخاصة الخريجين، التي وفرت لهم برنامج يمنحهم التعيين ليتم تدريبهم وقت العمل، لذلك يلزمهم التعرف على طريقة التسجيل في تمهير.