نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي | شروط وخطوات فتح حساب ببنك الراجحي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يود المقيمون بالمملكة العربية السعودية فتح حساب الراجحي من اجل الحفاظ عل أموالهم و الحفاظ علي ممتلكاتهم من السرقة أو الضياع أو الفقدان فيعد هذا في الفترة الأخيرة من أفضل بدائل الاستثمار بالمملكة فيعد هذا المصرف من اكثر المصارف بالمملكة العربية السعودية بحثاً لما يقدمه من خدمات عديدة للمواطنين حيث انه من الممكن أن تتم كافة المعاملات أون لاين للمواطنين أو المقيمين فأصبحت سهولة كافة الإجراءات لفتح حساب احد أهم أسباب شهرة هذا المصرف.

فتح حساب بنك الراجحي.

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في العملاء من أجل فتح حساب سواء كان حساب دائم أو حساب متميز فقد لا يستطيع كلاً من هم أقل من الثمانية عشر عاماً بالقيام بفتح حساب الراجحي لأن الشروط تمنع أن يكون العميل أقل من ثمانية عشر عاماً ،كما يشترط من أجل فتح حساب الراجحي أن تكون بيانات العميل خاليه تماماً من كل الأخطاء وأن لا يقوم العميل بإخفاء معلومات بخصوصه أو بخصوص دخله أو قيامه بالتلاعب أثناء إدخاله لبياناته ففي هذه الحالة قد لا يستطيع العميل إنشاء حساب خاص لأنة بذلك يصبح مخالفاً للشروط .

فمن أجل تجنب كافة الأخطاء من جانب العملاء قام بنك الراجحي بتفعيل الخدمة الإلكترونية فبذلك يستطيع العميل فتح حساب بنك الراجحي عن طريق الأون لاين من أجل تجنب الوقوع في الأخطاء فالخدمة الإلكترونية علي الإنترنت تتسم بالسهولة وتضمن إجراء كافة التسهيلات لكافة العملاء وهناك العديد من الحسابات البنكية التي يقدمها بنك الراجحي لعملاؤه ومنها:

حساب جاري بنك الراجحي حساب التميز بنك الراجحي

شروط فتح الحساب في بنك الراجحي للمقيمين.

حدد البنك الراجحي عدة شروط لكي يتمكن جميع المواطنين المقيمين في الملكة العربية السعودية من فتح حساب بالبنك وهي:

يجب أن يكون عمر العميل اكبر من ثمانية عشر عام لكي يتمكن من فتح الحساب. يجب أن يكون المتقدم الراغب في فتح حساب مقيماً بالمملكة العربية السعودية. تجنب الوقوع في الأخطاء أثناء القيام بعملية فتح الحساب. يجب أن يكون الراتب الذي يحصل عليه العميل لا يقل عن ستة ألاف ريال سعودي ، وأن تكون جهة العمل الذي يعمل بها من الجهات المعتمدة لدي بنك الراجحي .

خطوات فتح حساب جاري في مصرف الراجحي.

لكي يتمكن إي مواطن يرغب في فتح حساب بالبنك يجب عليه إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على صفحة بنك الراجحي الخاصة بفتح الحساب الجاري.

بعد ذلك قم بفتح حساب جديد في البنك .

في البنك . يجب الموافقة علي كافة الشروط والأحكام التي يقرها المصرف.

يجب عليك القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة.

يجب عليك أن تقوم بإدخال كافة معلومات التواصل.

يجب عليك أن تقوم بإدخال كافة المعلومات المتعلقة بدخلك ولا تقوم بإخفاء أي معلومات متعلقة بخصوص دخلك الشهري.

قم بإدخال بيانات الوظيفة بشكل واضح وكامل وصريح.

اختر الفرع المناسب لك لفتح الحساب الجاري منه وقم باختيار الفرع الأقرب من اجل سهولة عملية التواصل.

قم بإدخال معلومات عن الجنسيات الأخري و الضرائب.

ادخل بيانات كافة أفراد الأسرة.

قم بإدخال جميع الأرقام الهاتفية لكافة أفراد الأسرة.

ثم قم بإدخال العناوين الخارجية.

تطبيق الراجحي الجديد

أطلق بنك الراجحي التطبيق الخاص بالجوالات ولكلا النظامين الأندرويد والـ ios ليتمكن جميع العملاء من إتمام أغلب معاملاتهم البنكية من خلال الهاتف الجوال بدون الحاجة إلي التوجه لأحد فروع البنك وبدون بذل أي جهد وبكل سهولة ويُسر وخلال فترات زمنية قصيرة ومن أيّ مكان، ويمكن تحميل التطبيق من خلال:

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على طريقة فتح حساب جاري بالبنك و تعرفنا أيضاً على شروط فتح الحساب سواء كان للسعوديين والمقيمين وطريقة تحميل التطبيق الجديد.