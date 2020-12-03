نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مُدد حماية الأجور mudad.com.sa وخطوات التسجيل ورفع الملف على البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مُدد حماية الأجور حتى تكون مرجع واضح إلى شركات وقطاعات العمل الخاص فيما يخص حقوق الموظفين والعاملين بهذا القطاع حتى تضمن لهم الحصول على مستحقاتهم في أوقات معينة متفق عليها من قبل بين جهة العمل وموظفيها.

منصة مدد حماية الاجور

منصة مُدد حماية الاجور تم إطلاقها حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص بالدولة، هذه المنصة التي تتميز بنظام دقيق وعادل يضم كافة المعلومات حول كل شركة وموظفيها مع تحديد قيمة الأجور التي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الشركة والموظفين وتحديد طريقة ومواعيد الدفع.

التحديث الأخير من منصة مدد حماية الاجور أضاف إمكانية تسجيل المنشآت والشركات الخاصة التي تبدأ بعمالة مكونة من 5 موظفين فيما فوق، ويتم من خلال المنصة قياس مدى إلتزام كل شركة في التعامل مع الموظفين وسداد مستحقاتهم.

تسجيل في منصة مدد حماية الاجور

يمكن التسجيل في منصة مدد حماية الاجور من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول رابط منصة مدد حماية الاجور https://mudad.com.sa/ والمتابعة.

من بين الخيارات المتاحة على المنصة، ادخل على خيار “حماية الأجور”.

إدخال رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة بالنسبة للوافدين.

يقوم الموقع بإرسال رمز تأكيدي على رقم الهاتف المسجل مسبقاً على منصة “أبشر”.

قم بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة وسوف يتم تسجيل عملية الدخول بنجاح.

من قائمة الشركات الخاصة بالشخص المسجل برقم الهوية أو رقم الإقامة، اختر الشركة المراد إدارة ملف حماية الأجور بها.

رفع ملفات المنشآت على منصة مدد حماية الاجور

أتاحت منصة مدد حماية الاجور في تحديثها الأخير إمكانية تسجيل ملفات حماية الأجور للمنشآت الخاصة، وحتى يمكن رفع ملفات المنشأة المراد حماية الأجور بها من خلال منصة مُدد يمكن إتباع الخطوات التالية: