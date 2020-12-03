نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير هواوي تابلت وأفضل عروض على تابلت سامسونج 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير هواوي تابلت تصل إلى خصم 35%، وهداية قيمة تقدمها مكتبة جرير في العروض الأسبوعية، حيث اعتدنا من المكتبة أن تطرح أسعار تنافسية للأجهزة الإلكترونية مثل عروض مكتبة جرير شاشات وجميع لوازم الأسرة من الأجهزة الحديثة، وخصوصًا عروض تابلت هواوي والتي يدخل في إطارها تابلت هواوي للأطفال، ومنها أيضًا عروض جرير جوالات فيمكن الاستفادة من جميع عروض موقع جرير في ديسمبر على أجهزة التابلت أو الكمبيوتر اللوحي الصغير بإمكانيات محتلفة.

عروض جرير هواوي تابلت

تعتبر شركة هواوي واحدة من أشهر الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية، ومنها جوالات هواوي بالإضافة إلى الكمبيوتر اللوحي أو التابلت، وتنتج أيضًا مجموعة كبيرة من أجهزة اللاب توب الحديثة، وموضع حديثنا اليوم هو تابلت هواوي أو الكمبيوتر اللوحي، ومن بين عروض مكتبة جرير الأسبوعية على هذه الإصدرارت ما يلي:

عروض وخصم يصل إلى 35%، على جهاز هواوي ميديا باد ام 5 لايت 8، الكمبيوتر اللوحي الذي يدعم الجيل الرابع، ومتوفر بسعة التخزين 32 بسعر 649 ريال سعودي، شاملة للضريبة بالكامل، ويمكن طلبه إلكترونيًا من خلال موقع مكتبة جرير.

كما أن هناك متاح هواوي ميت باد برو 1.8، والذي يعتبر من أهم الأجهزة الإلكترونية في المكتبة، فيدعم الجهاز الجيل الخامس ومتاح بشاشة تصل مقاسها إلى 10.8 بوصة، فبادر بالحصول على خصم 10%، بسعر 2789 ريال سعودي.

كما توفر لك المكتبة في الخصومات اليومية التي تطرحها والأسبوعية، عرض مميز على هواوي ميت باد برو 10.8، ولكن بتقنية الجيل الرابع، بسعر شامل الضريبة 2349 ريال سعودية.

مكتبة جرير تابلت سامسونج

وقد وفرت مكتبة جرير مجموعة أخرة من أجهزة التابلت المميزة التي أنتجتها شركة سامسونج، ومن بينها:

جهاز سامسونج تاب اس 7 الكمبيوتر اللوحي بتقنية الجيل الرابع، وشاشة 11 بوصة فقط بسعر 2999 ريال سعودي.

فاختر من بين الأجهزة ما يناسبك، سواء الاختيار من بين عروض جرير هواوي تابلت أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تقدمها شركة سامسونج، وتدشنها مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا، أو من خلال مقرات الفروع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، ومن بينها فرع الرياض وفروعها في جدة.