نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أقساط جرير وطرق تقسيط ايفون بدون فوائد من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط أقساط جرير في حال انطبقت عليك، فإنك تستطيع تقسيط ايفون بدون فوائد وخصوصًا تقسيط ايفون 11 كما أنه يمكن الاستفادة من عروض مكتبة جرير الأسبوعية، والخصول على الخصومات الخاصة بالمكتبة، والاستفادة بنظام التقسيط الذي توفره، سواء تقسيط للطلاب أو للمعلمين أو لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضًا، بالإضافة إلى تقسيط جرير للمتقاعدين، فيمكن متابعة عروض جرير هواوي تابلت والحصول على الخصم والتقسيط، كما أنها ساري على عروض جرير جوالات بكافة أنواعها، فتستطيع من خلال الإنترنت متابعة عروض موقع جرير والحصول عليها بنظام التقسيط.

شروط أقساط جرير

هناك منتجات كثيرة تقوم بطرحها مكتبة جرير، وبأسعار مختلفة، وقد يكون البعض غير قادرًا على سداد قيمة تلك المنتجات دفعة كاملة، ويحتاج إلى تقسيطها، لمدة لا تقل عن عامين مثلًا، وهذا ما تقدمه لك مكتبة جرير، فيمكن الحصول على تقسيط جرير جوالات وأجهزة إلكترونية بالشروط التالية:

لا بد أن يكون المتقدم للحصول على تقسيط جرير لا يزيد عمره عن 60 عام، ولا يقل عن 18 عام، وأن يكون عاملًا بأحد الوظائف في القطاع الحكومي، أو القطاع شبه الحكومي، وصافي راتبه لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

وبالنسبة للمقيمين، وفرت لهم المكتبة فرصة الحصول على الجوالات والأجهزة الإلكترونية عبر نظام التقسيط أيضًا، فإن كنت من موظفي القطاع الحكومي وكنت من المقيمين، فلا بد أن يكون صافي راتبك لا يقل عن 3500 ريال سعودي، ولا يقل العمر عن 25 عام، ولا يزيد عن 60 سنة.

أما المقيم الملتحق بالقطاع الخاص، فيمكن أن يحصل على التقسيط من مكتبة جرير، ولكن بشرط أن يكون عمره لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 60 عام، ويكون التحق بالوظيفة بمدة لا تقل عن عام، والراتب الذي يحصل عليه لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

تقسيط ايفون بدون فوائد مكتبة جرير

ويمكن من خلال مكتبة جرير الاستفادة من تقسيط الأيفون أو أي جهاز إلكتروني من خلال زيارة موقع شركة معالم للتمويل وفي حال توفرت بك كافة الشروط فيمكن الحصول على تقسيط جوالات جرير وغيره من المنتجات.

وتعتبر شروط أقساط جرير هي الأسهل على الإطلاق، بدلًا من تعقيدات البنوك، والأوراق الكثيرة المطلوبة والإجراءات من البنوك السعودية التي توفر التمويل للمواطنين، فلن تكون بحاجة إلا فقط تقديم بيان بالراتب، وكشف الحساب البنكي، وصورة من بطاقة الهوية.