نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خفض رسوم فحص كورونا بالبحرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خفض رسوم فحص كورونا بالبحرين، وزارة الصحة البحرينية تعلن عن تخفيض رسوم فحص للقادمين إلى المملكة، حيث أصدرت وزارة الصحة البحرينية يوم أمس بيانًا أقرت فيه بتخفيض رسوم فحص كورونا للقادمين للمملكة حيث أصبحت الرسوم حاليًا 40 دينارًا بحرينيًا بدلًا من 60 دينارًا.

تخفيض رسوم الكشف عن وباء كورونا إلى 40 دينارًا

في ظل القرارات المتخذة من قبل المملكة البحرينية للتصدي لـجائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19)، أصدر الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا بتخفيض رسوم فحص فيروس كورونا لجميع القادمين إلى مملكة البحرين إلى 40 دينارًا بحرينيًا بعدما كان 60 دينارًا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل، واتباعها من قبل القادمين والمواطنين حفاظًا علي سلامة وصحة الجميع وإلغاء الحجر المنزلي لمن تكون نتائج فحصهم سلبية مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بالعزل المنزلي لحين استلامهم نتائج الفحص، وسيتم التواصل مع من يحملون نتائج إيجابية عن طريق بيانات الإتصال الخاصة بهم التي تم تسجيلها فور وصولهم المملكة، والتعامل معهم ومراعاتهم وعزلهم لحين خروجهم سالمين من مستشفى العزل الصحي وذلك حتى تتمكن المملكة من السيطرة على فيروس كورونا، وحتي لا تزداد أعداد الإصابات بعدما تم السيطرة عليها بفضل الله وبفضل تعاون جميع المواطنين والمقيمين والتزامهم بالاجراءات الاحترازية المنوط من قبل وزارة الصحة للحفاظ على صحة الجميع ومن المؤكد أن ن المملكة البحرينية كانت من أوائل الدول التي قامت بفرض الحجر الصحي، وفض التجمعات وإغلاق كافة المطاعم والكافيهات والمجال الجوي مع جميع الدول واتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية

وتتابع وزارة الصحة يوميًا أعداد الإصابات الجدد وأعداد الوفيات والمتعافين ويتم عرضها يوميا بشكل مستمر وأكدت وزارة الصحة أنها تقوم بالالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية للتصدي لجائحة كورونا

تأكيد تخفيض الرسوم في ديسمبر

وأكد الفريق الطبي المسؤول للتصدي لفيروس كورونا ( كوفد 19 ) أنه سيتم العمل بقرار تطبيق تخفيض رسوم فحص كورونا بدءًا من الأول من ديسمبر 2020 ويتم مراجعة كافة القرارات ذات الصلة بشكل مستمر للحفاظ على سلامة الجميع.