نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعميمًا جديداً لأبناء المقيمين بالمملكة العربية من وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعميم لأبناء المقيمين في السعودية من وزارة التعليم، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن تعميم جديد وهام للمقيمين وأبنائهم في السعودية، وذلك ليقوم المقيمون بتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم عن قريب وذلك للإناث والذكور معًا ليس لفئة بعينها، وذلك التعميم لجميع من لم يقوموا بالتسجيل مسبقًا، وأوضحت وزارة التعليم أيضًا كيفية تسجيل الخصائص الحيوية للأبناء من خلال مكاتب أو إدارات الجوازات الموجودة بالمنطقة السكنية القريبة وذلك بالفترة الصباحية لهم.

تعميم وزارة التعليم لأبناء المقيمين

من فترة لأخرى تقوم وزارة التربية والتعليم في السعودية بالإعلان عن تعميم جديد للطلاب بالمدارس والجامعات السعودية، سواء كان بشأن اختبارات نهاية العام أو بشأن طريقة التدريس المتبعة بعد الظروف الجديدة من وجود العدوى، وغيرها العديد من التعميمات الأخرى.

وقامت وزارة التعليم السعودية الآن بالإعلان عن تعميم جديد خاص بأبناء المقيمين بالسعودية، وهو إجبار بل وإلزام الأهالي والآباء المقيمين بأهمية تسجيل خصائص الأبناء الحيوية عن قريب، لكلا الجنسين الفتيات والأولاد حتى لا يقع الأهل في مشكلة لاحقًا، كما أنه يمكن تسجيل الخصائص المطلوبة بزيارة مكاتب الجوازات بالسعودية بالمناطق القريبة.

قرارات وزارة الداخلية السعودية الجديدة

وقام مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن أن هناك احتمالية كبيرة لرفع القيود عند مغادرة المواطنين والمقيمين من وإلى المملكة العربية السعودية، وكذلك أوضح أنه بعد مرور تاريخ السابع عشر من جمادي الأول لعام 1442 هجرية والذي سيوافق يوم واحد من شهر يناير لعام 2021 القادم، سيتم فتح جميع منافذ السفر حتى تعبر كافة أنواع وسائل النقل، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف جراء الظروف الحالية، وسيتم الإعلان عن تلك الأخبار بشكل رسمي عن قريب بمشيئة الله من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.