نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات إطارات تويو ونيكسن بمراكز العمودي المحدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات إطارات تويو ونيكسن، شركة إطارات نيكسن الكورية وإطارات تويو اليابانية تعلن عن عروضها القوية بنهاية عام 2020، وهو عرض خاص عند شراء ثلاثة إطارات من إنتاج عام 2020 الحالي يتم الحصول على إطار مجاني لأي أصناف مختارة حسب الرغبة، كما أن الشركة لم تتوقف عروضها عند ذلك وحسب ولكنها أيضًا توفر معها بعض العروض الأخرى للعملاء الحاليين ولجذب عملاء أكثر.

شركة إطارات تويو ونيكسن

الجدير بالذكر أن شركة إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية لها مقر بالمملكة العربية السعودية، ووكيل الشركة بمقر المملكة العربية السعودية هو سعيد محمد العمودي والشركة باسم سعيد محمد العمودي المحدودة وهي وكيل للشركة الكورية، وبدأت الشركة في التأسيس منذ عام 1945 وحتى الآن تطور الشركة من نفسها وخدماتها المقدمة للعملاء، مما جعلها من أشهر شركات المملكة العربية السعودية حتى يومنا هذا، ووصل عدد فروع الشركة حتى الآن على أنحاء المملكة لحوالي 18 فرع، وتمتلك حوالي 500 موزع معتمد في أنحاء المملكة.

عروض شركة إطارات يوتو ونيكسن بالسعودية

تقوم هذه الفترة بمناسبة العام الجديد وانتهاء العام الحالي بعض العروض الرائعة للعملاء، والجدير بالذكر أن العروض المقدمة سيتم انتهائها مع انتهاء الكمية وانتهاء شهر ديسمبر الحالي ومنها: