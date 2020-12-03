نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الهاتف المصرفي الراجحي بالمملكة العربية السعودية وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة الهاتف المصرفي الراجحي من أهم مبادرات الحكومة بالمملكة العربية السعودية لتسهيل وتوفير الخدمات للمواطن حيث تتيح لك تلك الخدمة القيام بالعديد من التعاملات والحصول على جميع الخدمات المصرفية باستخدام هاتفك وعن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى النزول من بيتك، تابعونا في هذا المقال لتعرفوا التفاصيل حول تلك الخدمة وطريقة الاشتراك. خدمة الهاتف المصرفي الراجحي كيفية الاشتراك في الخدمة: اذهب إلى أقرب ماكينة صرف لبنك الراجحي لإضافة رقم المحمول. ادخل على القائمة الرئيسية واختر العنوان البريدي ليتم بعد ذلك ظهور جانة لكتابة رقم هاتفك المحمول. إذا أردت تغيير الرقم المستخدم اضغط على كملة تغيير رقم الهاتف واكتب الرقم الذي تريده. اتصل على رقم 920003344 ثم اضغط على رقم واحد لتفعيل خدمة اللغة العربية. أدخل رقمك السري الذي قمت بإدخاله أثناء تسجيلك لرقمك. للتحويل وسد الفواتير اضغط رقم 2 وبعدها اختر خيار الحوالات المالية بالضغط على رقم ا. اختر خدمات المستفيدين بالضغط على رقم أربعة. حتى تتمكن من تنشيط خدمة بنك الراجحي اضغط رقم واحد. سيتم عرض رسالة صوتة آلية تؤكد لك على جميع الخطوات التي قمت بها ما إذا كانت صحيحة. تقوم الخدمة بالاتصال بهاتفك المحمول على الرقم الذي تم إخاله وإرسال رسالة نصية بالرقم السري الخاص بك. قم بإدخال هذا الرقم ليتم تفعيل الخدمة بنجاح. مميزات خدمة الهاتف المصرفي الراجحي: عن طريق تلك الخدمة يمكنك القيام بالعديد من الخدمات المصرفية عبر هاتفك المحمول فقط.

تتيح لك الخدمة إمكانية معرفة رصيدك الحالي مع إمكانية معرفة كافة المعلومات الخاصة بحسابك.

يمكنك عبر الهاتف المحمول سداد جميع الفواتير الخاصة بك بالإضافة إلى الفواتير الحكومية.

يمكنك تحويل مبالغ من حسابك في مصرف الراجحي إلى أي حساب في بنك آخر سواء كان محلي أو دولي خارج المملكة العربية السعودية.

يمكنك تفعيل بطاقتك الائتمانية عن طريق تلك الخدمة وأيضاً إعادة إصدار بطاقة ائتمانية.

يمكنك معرفة الأقساط وتاريخ سداداها كما يمكنك سدادها عبر خدمة الهاتف المصرفي الراجحي.

توفر لك الخدمة أيضاً إمكانية شراء بطاقات الانترنت وبطاقات الهاتف من خلال بنك الراجحي.

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