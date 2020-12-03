نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دفعة ديسمبر حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميعاد صرف الدفعة الجديدة بحساب مواطن، مع بداية كل شهر ميلادي جديد نجد المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم حساب مواطن، يتسائلون عند موعد إتاحة مبلغ الدفعة الجديد من حساب مواطن وينتظرون كامل التفاصيل المتعلقة بصرف الحساب، فإن الكثير منهم تتوقف حياتهم على ذلك المبلغ من الدعم، فهو يساعدهم في شراء احتياجاتهم من المال والشراب والمسكن وتغطي ضيقة الحياة الاقتصادية، فنجد أن الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي يكثر بها البحث عن ميعاد صرف الدفعة الجديدة من حساب مواطن، ونوضح لكم اليوم الميعاد الأكيد لصرف الدفعة الجديدة، والإستعلام عن ميعاد الدفعة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن الدفعة الجديدة لحساب مواطن

قام حساب مواطن بتوفير طريقة بسيطة لكي يتمكن مستفيدي الدعم من التوصل إلى ميعاد صرف الدفعة الجديدة من حساب مواطن بأنفسهم، وذلك بدون أي تعب أو خطوات كثيرة وتلك الطريقة هي:

زيارة الموقع الإلكتروني لحساب مواطن على الانترنت.

يطلب الموقع من المواطن تسجيل بعض البيانات الهامة الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية للمواطن، واسمه كاملًا وصحيحًا، أيضًا رقم الجوال الذي يعمل.

بعد التأكد من تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح، يتم الضغط على تبويب استعلام.

ستظهر الصفحة التي توضح الموعد الأكيد لصرف الدفعة الجديدة لمستفيدي الدعم.

تحديد ميعاد صرف الدفعة الجديدة لمستفيدي الدعم

قام حساب مواطن بالرد على تحديد موعد صرف دفعة حساب مواطن الجديدة بعد العديد من التساؤلات الموضحة له، حيث قام مصدر مسئول بحساب مواطن بالتوضيح أن موعد صرف الدفعة الجديدة رقم 36 بحساب مواطن سيكون بيوم 10 من شهر ديسمبر، حيث يتم صرف الدفعة الجديدة باليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة وافق ذلك اليوم يوم جمعة فيتم صرف المبلغ بيوم الخميس الذي يسبقه، وإذا صادف يوم سبت يتم صرفه بيوم الأحد الذي يليه، حتى يكون جميع المواطنين حاصلين على دعمهم في الوقت المحدد، ويبقى ذلك هو الموعد الرسمي والدائم لحين حدوث أي تغيير.