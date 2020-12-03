نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة المرور السعودي تعلن تفعيل الرصد الآلي في أربع مناطق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إدارة المرور السعودية تعلن تفعيل الرصد الآلي في أربع مناطق، قامت هيئة إدارة المرور السعودي بالإعلان عن بدء تفعيل الرصد الآلي للمخالفات المرورية وذلك عندما يقوم أحد المواطنين بعدم الالتزام بالمسارات التي تم تحديدها وسوف تبدأ بعد سبع أيام، وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة جميع التفاصيل التي تتعلق بإدارة المرور بالمملكة السعودية بعد تفعيل الرصد الآلي في بعض المناطق دخل المملكة.

إدارة المرور السعودي 1442

قد أوضحت هيئة المرور السعودي من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع تويتر عبر الإنترنت أن الرصد الآلي للمخالفة سوف يتم البدء في تفعيل في بعض الأماكن المحددة وهي كالاتي، الطائف والباحة وجازان والجوف، وقامت بالتأكيد على جميع قائدي المركبات على أهمية أن يلتزم الجميع بالمسارات التي تم تحديدها على الطرق لتجنب دفع المخالفات المرورية.

المرور السعودي بدأ خطة الرد الآلي عند وجود مخالفة في يوم 11 نوفمبر الماضي عند عدم الالتزام بالمسارات المحددة في بعض الطرق والتي تتضمن جدة والدمام والرياض والتي تسعى إلى المحافظة على اجراءات السلامة المرورية داخل المملكة السعودية.

استخراج بدل فاقد لرخصة

إدارة المرور السعودي قامت بالتأكيد من خلال الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن عند ضياع رخصة القيادة ينبغي على صاحب هذا هذه المركبة أن يقوم بالابلاغ وتوضيح خطوات فقدان رخصة القيادة، بعد ذلك يبدأ سداد جميع الرسوم المخالفات الموجود عليه ثم يقوم بالذهاب إلى مكتب المرور بمدرسة القيادة لكي يتمكن من تقديم الطلب. أكدت هيئة المرور السعودي أن عندما لا يتم تجديد الرخصة في موعدها وانتهىت مهلة60 يوم اين يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ريال سعودي عن كل سنة قد تتأخر فيها.