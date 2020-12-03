شروط وخطوات التقديم في وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 1442

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عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية يعتبر واحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية علي محرك البحث جوجل وذلك لأن يقومون بالتسجيل في هذه الوظائف في القوات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وفي هذا المقال سنستعرض الشروط وطريقة التقديم.

وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 1442

أعلن المركز الوطني للعمليات عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة لديه عبر منصة أبشر للوظائف التابعة لوزارة الداخلية، وقال المركز بأن موعد التقديم في هذه الوظائف سيكون بداية من يوم السبت الموافق الخامس من شهر ديسمبر الجاري وحتي يوم الخميس الموافق العاشر من شهر ديسمبر، وتكون هذه الوظائف متاحة لخريجي الجامعات والثانوية العامة السعودية فقط.

شروط التقديم في الوظائف

وضع المركز الوطني للعمليات في السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشاب المتقدم وذلك لأن يتم قبوله في هذه الوظائف، حيث جاءت شروط التقديم في النحو الأتي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين.

يشترط أن يكون قد نشاء وتربي في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون له سبق الزواج من مرأة غير سعودية.

يشترط أن لا يكون عليه القضايا الجنائية أو القضايا الخاصة بالشرف والأمانة.

أن يكون حصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.

في حالة حصول المتقدم علي شهادات من خارج السعودية يجب أن يقوم باعتماد هذه الشهادات من وزارة الخارجية.

يجب أن لا يقل الطول عن 168 سم ويشترط تناسب الطول مع الوزن.

يجب أن لا يكون قد تم فصلة من الكيات أو المعاهد العسكرية من قبل.

طريقة التقديم في وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية

حتي تتمكن من التقديم في هذه الوظائف يجب عليك أن تقوم بمجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية وهي: