خطوات التسجيل في منصة قوي الإلكترونية 1442

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عمر شويل - جدة ما هي طريقة التسجيل في منصة قوي الإلكترونية ؟ يعتبر ذلك السؤال هو واحد من ضمن الأسئلة التي تتبادر كثيراً في أذهان العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وتحديداً من أصحاب المشروعات في المملكة وذلك لأن يقومون بالتسجيل في هذه المنصة التي تتيح لهم الكثير من الخدمات الإلكترونية، وفي هذا المقال سنستعرض طريقة التسجيل في هذه المنصة.

منصة قوي الإلكترونية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإنشاء هذه المنصة علي شبكة الأنترنت وذلك لأن تساعد جميع أصحاب الإعمال والمشروعات في المملكة علي خلق الكثير من فرص المبيعات وتطوير المشاءة وأيضاً تهدف هذه المنصة إلي إنشاء سوق تنافسي يعزز أقتصاد المملكة العربية السعودية.

طريقة أعتماد لائحة العمل عبر منصة قوي

تتيح منصة وزارة العمل الحديثة خدمة أعتماد لائحة العمل، حيث يتم ذلك عن طريق أتباع مجموعة الخطوات التالية وهي:

الذهاب إلي موقع المنصة علي شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار المنشأة الخاصة بك ثم أختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يجب عليك اختيار خدمة لائحة العمل.

من الصفحة تقوم بالضغط علي زر الانتقال إلي اللائحة النموذجية.

إدخال جميع البيانات التي تتطلب منك ثم الضغط علي زر التالي.

يعرض لك اللائحة ثم تقوم بقراءة اللائحة ثم التعديل عليها.

بعد الانتهاء تقوم بالنقر علي زر رفع اللائحة.

خطوات التسجيل في منصة قوي الإلكترونية

يستطيع جميع أصحاب الأعمال في السعودية بالقيام بالتسجيل في هذه المنصة حيث يتم التسجيل عن طريق أتباع التالي: