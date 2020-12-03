” غداً.. انطلاقة يوم التطوع السعودي والعالمي بجمعية سيهات وتكريم ٣٠٠ متطوع السبت “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

تستعد جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية لإحياء يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار ( عطاء وطن ) ولمدة يومين على أرض مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات.

رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية الأستاذ شوقي المطرود أوضح أن الاحتفاء بالتطوع هو الاحتفاء بقيمة إنسانية لابد أن تغرس وترسخ في الصغار قبل الكبار، موضحاً أن جمعية سيهات تعتز بكل مواردها البشرية

متطوعين وموظفين، فهم من يمثلون رأس المال البشري الذي من خلاله تحققت النجاحات المتعددة والمتتالية للجمعية وللمنطقة.

وقال ” نسعى من خلال المنهجية المعتمدة لمركز نعيم للعمل التطوعي لدعم وتطوير هذه الكفاءات من خلال عدة مبادرات ستخرج للنور قريباً”، مشيراً إلى أن تدشين المركز ستكون في هذا التاريخ ايذاناً بالإنطلاقة الجادة له بإدارة ذات كفاءة عالية ولها باعها في هذا المضمار.

يشار إلى أن الفعاليات ستتضمن جوانب ثقافية، صحية، وفنية، وكذلك استعراض تجارب تطوعية، بالإضافة لبرنامج التكريم الذي سيضع 300 متطوع ومتطوعة على منصة الحفل تقديراً لجهودهم، مع التأكيد على الأخذ والعناية بالجوانب الاحترازية من ڤايروس كوڤيد -19.